Доверие - положительное отношение к объекту или субъекту, основанное на уверенности в его надёжности, достоверности или, соответственно, честности, добросовестности.
Вера - признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры; убеждённость, глубокая уверенность в ком- или в чём-либо.
stm написав: Доверие причём здесь? Мы ж с вами о вере как раз сцепились.
Не путайте веру и доверие. Это разные понятия
Со статистической точки зрения доверие в данном случае говорит о низкой надежности данных.
Смертность на сегодня скрывают 3-4 страны. Северная Корея, Туркменистан, Белоруссия. Намёк понятен? РФ рисует с задержкой в 6 месяцев, но в конце концов сдаётся и даёт реальные данные. Украина даёт ковидников и сердечников, в момент пика у нас пандемия сосудников четко. Вчера гуляла по городу 5 звонков людей к родственникам: 3 с инсультами, 1 гипертоническй криз, 1 сердце. Это я прошлась просто по улице...
Успіх написав:Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!! Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?!
Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!
Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад на зло всім!
мало часу за літо було, щоб стати двовколотими? а восени, коли стало зрозуміло куди все рухається? коли будете відкачувати, ви проконтролюйте щоб часом чого зайвого не відкачали. а то зовсім біда тут на форумі буде.
ЛАД написав:1. Нет диссидентов против вакцинации от Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита - естественно. Как Вы правильно отметили, потому что никого не заставляют это делать. Так же, как и прививку от гриппа. Не подскажете, сколько человек в результате сделали эти прививки?
2. Я уже как-то пытался Вам объяснить, что это Вы "ни фига не понимаете в маркетинге". Весной-летом никого не заставляли. И не было даже особо активной агитации. За что теперь вполне справедливо упрекают власть. И что? Много людей привились? Стояла очередь из пенсов за "бесплатной вакцинкой"? Вакцину от гриппа достаточно свободно продают "в аптеках и частных клиниках". И что, многие её покупают?
1) не знаю думаю мало . Диссидентов нет ! вот о чем речь А разъяснительную работу можно и нужно проводить , дальше выбор каждого .
2) Весной летом искали где по блату От гриппа в соседних трех клиниках была очередь пл 3-50 человек, три шарашкины клиники находятся рядом со мной. НУ не будет массовой вакцинации ну и не надо . Надо с группой 60+ работать ( в теории по официальным данным) вот там через "доступні ліки " например .
мы люди темные не образованные, в универститетах не кончали, нам бы кто пересказал вкратце ... у меня остался последний и единственный аргумент - а как узнать что в пробирке именно то что декларируется Какая лаба в Украине это может проверить и расшифровать ту мРНК ? Допустим кофе, мясо или пепси я могу отнести - проверят Где эти студенты в Украине куда нести?
К слову, для любителей теорий заговора: поскольку ДНК/РНК-кодирование - хорошо изученный язык, то "прочесть", что же там написано в матричной РНК в вакцине может едва ли не любой дотошный студент в лаборатории любого нормального медицинского ВУЗа, я даже не говорю о десятках тысяч лаборантов и научных сотрудников в лабораториях и профильных институтах разных стран. с Словом, если бы там где-то проскочило "имя Билла Гейтса" или любая другая подозрительная опечатка - мы бы давно об этом знали.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 29 жов, 2021 11:57, всього редагувалось 4 разів.