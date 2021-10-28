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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4100410141024103> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 19 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 108 Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:57 Libo написав: stm написав: Вчера гуляла по городу Это я прошлась просто по улице... Вчера гуляла по городу Это я прошлась просто по улице...



Где именно гуляешь, по какой улице? Где именно гуляешь, по какой улице?

Не центр, не Подол и не Печерск. Встретиться шансов 0 ))) Не центр, не Подол и не Печерск. Встретиться шансов 0 ))) stm

Повідомлень: 3247 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:05 stm написав: Не центр, не Подол и не Печерск. Встретиться шансов 0 ))) Не центр, не Подол и не Печерск. Встретиться шансов 0 )))



Ты ж по моим данным на Печерске жила? Ты ж по моим данным на Печерске жила? Libo 2

Повідомлень: 10353 З нами з: 14.11.11 Подякував: 401 раз. Подякували: 4277 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:09 Успіх написав: _hunter написав: Успіх написав: Ну і що тепер?



Чому раніше владі(хоч місяць ДО цього) - не було зробити те, що недавно?

А саме - прийняти закон про НЕ допуск до роботи вакцинованих двома дозами?(щоб люди мали РЕАЛЬНИЙ час встигнути провакцинуватись)

А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!

..... Ну і що тепер?А якщо влада це провтикала, то прийміть закон, що МОЖНА ПРАЦЮВАТИ людям з однією дозою вакцини!.....

Уже ж на этот вопрос отвечал: потому что это _вообще_ ничего бы не изменило: вильнолюды ждали бы до последней недели -- "авось пронесет". Пример евро*ов вам в помощь.



Ну и yama вон вещает "дайте людям выбор" -- вот, давали. Уже ж на этот вопрос отвечал: потому что это _вообще_ ничего бы не изменило: вильнолюды ждали бы до последней недели -- "авось пронесет". Пример евро*ов вам в помощь.Ну ивон вещает "дайте людям выбор" -- вот, давали.

Дали - вибір без вибору! - то хоч РЕАЛЬНИЙ ТЕРМІН на вакцинацію дайте!!!

Дайте 3-4 тижні!!! Дали - вибір без вибору! - то хоч РЕАЛЬНИЙ ТЕРМІН на вакцинацію дайте!!!Дайте 3-4 тижні!!!

Так дай возможность работать с одной дозой, так вторую и не пойдут делать.

А про срок уже писали - всё равно будут тянуть до последнего дня ("а вдруг изменят/отменят?"), а потом опять крик: "Дайте время!"

Кроме того, раньше этого нельзя было принять (точнее, не имело смысла), т.к. всё ограничения вводятся в красной зоне, а летом красных зон не было. Так дай возможность работать с одной дозой, так вторую и не пойдут делать.А про срок уже писали - всё равно будут тянуть до последнего дня ("а вдруг изменят/отменят?"), а потом опять крик: "Дайте время!"Кроме того, раньше этого нельзя было принять (точнее, не имело смысла), т.к. всё ограничения вводятся в красной зоне, а летом красных зон не было. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 жов, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20210 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4906 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:10 Цитрин написав: stm написав: Инфляция или дефляция, цена электроэнергии и бензина, отопления и т.д. влияют на вирус по Вашему? Инфляция или дефляция, цена электроэнергии и бензина, отопления и т.д. влияют на вирус по Вашему?



Намекаете, что это всё звенья одной цепи?



Признаюсь, меня такие мысли тоже посещают, но всей картины не вижу, поэтому уверенности в этом у меня нет. Намекаете, что это всё звенья одной цепи?Признаюсь, меня такие мысли тоже посещают, но всей картины не вижу, поэтому уверенности в этом у меня нет.

Прямо говорю что ковид и цена на свет не связаны. Так же прямо говорю, что чем больше вакцинированных, тем ближе доступность и безопасность получения медицинской помощи вне зависимости от болезни. И наоборот, чем меньше вакцинированных, тем недоступней вызов обычной скорой 103. Прямо говорю что ковид и цена на свет не связаны. Так же прямо говорю, что чем больше вакцинированных, тем ближе доступность и безопасность получения медицинской помощи вне зависимости от болезни. И наоборот, чем меньше вакцинированных, тем недоступней вызов обычной скорой 103. Востаннє редагувалось stm в П'ят 29 жов, 2021 12:11, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3247 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:10 Цитрин написав: centurionus написав: Якийсь постулат з газети "Народная лєчєбніца".

Скажімо, проблеми при гепатиті B виникають, коли "імунітет працює". З імунною системою все дещо складніше. Якийсь постулат з газети "Народная лєчєбніца".Скажімо, проблеми при гепатиті B виникають, коли "імунітет працює". З імунною системою все дещо складніше.



Если иммунитет не выполнил свою основную функцию - защитить организм от болезни, значит он не справился. Работал он или нет, допустил нанесение вреда организму или сам нанес вред под внешним воздействием - это никак не отменяет того факта, что иммунитет с болезнью не справился и не смог защитить организм. Поэтому в этом случае говорят, что иммунитет не справился.



"Народная лечебница" - это попытки оправдать неспособность иммунитета справиться со своей основной задачей фразами типа "иммунитет работает".



Ваши рассуждения о том, что "иммунитет работает" напомнили анекдот.



Врач спрашивает родственников:

— Больной перед смертью потел?

— Да.

— Это хорошо Если иммунитет не выполнил свою основную функцию - защитить организм от болезни, значит он не справился. Работал он или нет, допустил нанесение вреда организму или сам нанес вред под внешним воздействием - это никак не отменяет того факта, что иммунитет с болезнью не справился и не смог защитить организм. Поэтому в этом случае говорят, что иммунитет не справился."Народная лечебница" - это попытки оправдать неспособность иммунитета справиться со своей основной задачей фразами типа "иммунитет работает".Ваши рассуждения о том, что "иммунитет работает" напомнили анекдот.Врач спрашивает родственников:— Больной перед смертью потел?— Да.— Это хорошо

Країна див, наповнена фахівцями в усіляких сферах. В цьому сезоні всі стали Икспертами в імунології, вірусології та біохімії.

Нагадайте загалу біохімію вродженого імунітету та його боротьбу з SARS-2, про що Ви пафосно писали сьогодні. Видатна ж інформація. Країна див, наповнена фахівцями в усіляких сферах. В цьому сезоні всі стали Икспертами в імунології, вірусології та біохімії.Нагадайте загалу біохіміюта його боротьбу з SARS-2, про що Ви пафосно писали сьогодні. Видатна ж інформація. centurionus Повідомлень: 1584 З нами з: 07.10.09 Подякував: 322 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:26 За крок до перевороту думок!© stm написав: Успіх написав: Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!!

Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?! :



Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!



Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад :mrg: на зло всім! Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!!Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?!Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад:mrg: на зло всім!

Успих, запишитесь через helsi me на своё время. Короновак через 2 недели колят и не любите нам мозг. Успих, запишитесь через helsi me на своё время. Короновак через 2 недели колят и не любите нам мозг.

Так, можу собі перенести на швидше(так як мене записали на 11те число)

Але все одно, навіть так -мені 5 днів ПРОПАДАЄ!!!

Так як я вакцинувався 20го!

То що пропонуєте на цих 5 днів - зашити рот собі, дружині і дітям, а комуналь - мені пробачать?

Ну добре - я то ще виживу

А що робити тим людям, яким зарплати ледь вистачає дотягнути до наступної зарплати?



Не всі ж можуть бути успішними в цьому житті - є ж і от такі☝️ прості - пресічні люди, які живуть від зарплати до зарплати!!! Так, можу собі перенести на швидше(так як мене записали на 11те число)Але все одно, навіть так -мені 5 днів ПРОПАДАЄ!!!Так як я вакцинувався 20го!То що пропонуєте на цих 5 днів - зашити рот собі, дружині і дітям, а комуналь - мені пробачать?Ну добре - я то ще виживуА що робити тим людям, яким зарплати ледь вистачає дотягнути до наступної зарплати?Не всі ж можуть бути успішними в цьому житті - є ж і от такі☝️ прості - пресічні люди, які живуть від зарплати до зарплати!!! Успіх

Повідомлень: 1773 З нами з: 18.03.21 Подякував: 53 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:32 yama написав: ЛАД написав: 1. Нет диссидентов против вакцинации от Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита - естественно. Как Вы правильно отметили, потому что никого не заставляют это делать.

Так же, как и прививку от гриппа.

Не подскажете, сколько человек в результате сделали эти прививки?



2. Я уже как-то пытался Вам объяснить, что это Вы "ни фига не понимаете в маркетинге".

Весной-летом никого не заставляли. И не было даже особо активной агитации. За что теперь вполне справедливо упрекают власть.

И что? Много людей привились?

Стояла очередь из пенсов за "бесплатной вакцинкой"?

Вакцину от гриппа достаточно свободно продают "в аптеках и частных клиниках". И что, многие её покупают? 1. Нет дидентов против вакцинации от Лайм-боррелиоза, клещевого энцефалита - естественно. Как Вы правильно отметили, потому что никого не заставляют это делать.Так же, как и прививку от гриппа.Не подскажете, сколько человек в результате сделали эти прививки?2. Я уже как-то пытался Вам объяснить, что это Вы "ни фига не понимаете в маркетинге".Весной-летом никого не заставляли. И не было даже особо активной агитации. За что теперь вполне справедливо упрекают власть.И что? Много людей привились?Стояла очередь из пенсов за "бесплатной вакцинкой"?Вакцину от гриппа достаточно свободно продают "в аптеках и частных клиниках". И что, многие её покупают?

1) не знаю думаю мало . Диссидентов нет ! вот о чем речь А разъяснительную работу можно и нужно проводить , дальше выбор каждого .



2) Весной летом искали где по блату

От гриппа в соседних трех клиниках была очередь пл 3-50 человек, три шарашкины клиники находятся рядом со мной.

НУ не будет массовой вакцинации ну и не надо . Надо с группой 60+ работать ( в теории по официальным данным) вот там через "доступні ліки " например .

..... 1) не знаю думаю мало . Диссидентов нет ! вот о чем речьА разъяснительную работу можно и нужно проводить , дальше выбор каждого .2) Весной летом искали где по блатуОт гриппа в соседних трех клиниках была очередь пл 3-50 человек, три шарашкины клиники находятся рядом со мной.НУ не будет массовой вакцинации ну и не надо . Надо с группой 60+ работать ( в теории по официальным данным) вот там через "доступні ліки " например ......

"По блату" искали Файзер-Модерну. КоронаВак с начала лета уже точно был свободно.

Не массовая вакцинация не имеет смысла в данном случае. Так же, как, например, при кори.

И болеют не только 60+. Достаточно часто и 60-. Хотя умирают заметно реже. "По блату" искали Файзер-Модерну. КоронаВак с начала лета уже точно был свободно.Не массовая вакцинация не имеет смысла в данном случае. Так же, как, например, при кори.И болеют не только 60+. Достаточно часто и 60-. Хотя умирают заметно реже. ЛАД 2 Повідомлень: 20210 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4906 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:33 centurionus написав: Нагадайте загалу біохімію вродженого імунітету та його боротьбу з SARS-2, про що Ви пафосно писали сьогодні. Видатна ж інформація. Нагадайте загалу біохіміюта його боротьбу з SARS-2, про що Ви пафосно писали сьогодні. Видатна ж інформація.



Я не специалист в биохимии и генетике, но лично видел человека, который находился в длительном контакте с больными COVID-19 без защитных средств не заразившись при этом. Каков биохимический механизм подобного явления я не знаю и не смогу Вам объяснить. Но то что такое есть уверен.



Природа не любит однообразия, поэтому если у большинства популяции иммунитет не справится с какой-то инфекцией, у природы на этот случай припасены отдельные особи у которых иммунитет работает по другому и смертельная инфекция их не затронет.



Точно также и механизм появления антиваксов - это природный механизм. Когда всех начинают принуждать к какому-то эксперименту, срабатывает природный механизм защиты и природа на всякий случай заставляет часть популяции не участвовать в этом эксперименте. Чтобы на случай если чтото пойдет не так иметь резерв. Это природный механизм, который защищает популяцию от рисков. Многие даже не понимают почему приняли такое решение, так уж работает природа. Это чтото из области коллективного разума, самоорганизации систем, бифуркации и т.п. Я не специалист в биохимии и генетике, но лично видел человека, который находился в длительном контакте с больными COVID-19 без защитных средств не заразившись при этом. Каков биохимический механизм подобного явления я не знаю и не смогу Вам объяснить. Но то что такое есть уверен.Природа не любит однообразия, поэтому если у большинства популяции иммунитет не справится с какой-то инфекцией, у природы на этот случай припасены отдельные особи у которых иммунитет работает по другому и смертельная инфекция их не затронет.Точно также и механизм появления антиваксов - это природный механизм. Когда всех начинают принуждать к какому-то эксперименту, срабатывает природный механизм защиты и природа на всякий случай заставляет часть популяции не участвовать в этом эксперименте. Чтобы на случай если чтото пойдет не так иметь резерв. Это природный механизм, который защищает популяцию от рисков. Многие даже не понимают почему приняли такое решение, так уж работает природа. Это чтото из области коллективного разума, самоорганизации систем, бифуркации и т.п. Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 12:43, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Повідомлень: 395 З нами з: 26.06.21 Подякував: 69 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:41 Libo написав: stm написав: Не центр, не Подол и не Печерск. Встретиться шансов 0 ))) Не центр, не Подол и не Печерск. Встретиться шансов 0 )))



Ты ж по моим данным на Печерске жила? Ты ж по моим данным на Печерске жила?

Вас обманули ))) Вас обманули ))) stm

Повідомлень: 3247 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:45 Вопрос полиомиелита уже поднимался? Есть случай заражения - впервые за долгие годы. Доля иммунизированных детей - всего 60%. О том, сколько в этой статистике "купленных" родителями процентов, лучше не будем, но очевидно, что реальность еще более пугающая. МОЗ допускает вероятность вспышки. В очередной раз спасибо антиваксерам zРадио

Повідомлень: 11452 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2665 раз. Подякували: 5800 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4100410141024103> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7820 11515229

Vic П'ят 29 жов, 2021 11:11