Успіх написав:Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!! Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?! :
Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!
Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад :mrg: на зло всім!
Успих, запишитесь через helsi me на своё время. Короновак через 2 недели колят и не любите нам мозг.
Так, можу собі перенести на швидше(так як мене записали на 11те число) Але все одно, навіть так -мені 5 днів ПРОПАДАЄ!!! Так як я вакцинувався 20го! То що пропонуєте на цих 5 днів - зашити рот собі, дружині і дітям, а комуналь - мені пробачать? Ну добре - я то ще виживу А що робити тим людям, яким зарплати ледь вистачає дотягнути до наступної зарплати?
Не всі ж можуть бути успішними в цьому житті - є ж і от такі☝️ прості - пресічні люди, які живуть від зарплати до зарплати!!!
Стать более умными и продумывать на 2 шага вперёд. Вакцинироваться уже прям сразу, любой доступной вакциной. Гляди и на минималку потом не захотят работать, т.к. продумают как получить более достойную работу.
_hunter написав:Щэ раз: раньше чухаться нужно было
Це владі чухатись було і прийняти ЗАКОН за місяць до цього часу!
wild.tomcat написав:мало часу за літо було, щоб стати двовколотими? а восени, коли стало зрозуміло куди все рухається?
Так, владі було мало часу підготуватись, щоб тепер усім вистачило місць і кисню і т.п.???! Мало було їм часу видати ЗАКОН? - що так і так, з першого жовтня, чи листопада НЕ допускається до роботи люди ПОВНІСТЮ непровакциновані! Все. Що складного! А люди б тоді думали, а головне - мали б ДОСТАТНЬО ЧАСУ, так як Є ЗАКОН!!! А те, що було на словах - ну це так, ніпрощо! Має бути ЗАКОН! Бо прості слова для віольнолюду - це куйня на пісному маслі!