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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4100410141024103

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:46

  Успіх написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Ще раз - допустіть до роботи людей з однією вакцинацією!!!
Ми що - даремно бігли один-наперд-одного вакцинуватись, якщо далі нас залишають "не при дЄлах"?! :twisted: :

Люди-одновколені - роздратовані не допуском до роботи!!!

Підуть і ще й цю вакцину відкачають назад :lol: :mrg: на зло всім! :mrgreen:

Успих, запишитесь через helsi me на своё время. Короновак через 2 недели колят и не любите нам мозг.

Так, можу собі перенести на швидше(так як мене записали на 11те число)
Але все одно, навіть так -мені 5 днів ПРОПАДАЄ!!!
Так як я вакцинувався 20го!
То що пропонуєте на цих 5 днів - зашити рот собі, дружині і дітям, а комуналь - мені пробачать? :mrgreen:
Ну добре - я то ще виживу :D
А що робити тим людям, яким зарплати ледь вистачає дотягнути до наступної зарплати?

Не всі ж можуть бути успішними в цьому житті - є ж і от такі☝️ прості - пресічні люди, які живуть від зарплати до зарплати!!!

Стать более умными и продумывать на 2 шага вперёд. Вакцинироваться уже прям сразу, любой доступной вакциной. Гляди и на минималку потом не захотят работать, т.к. продумают как получить более достойную работу.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в дупі світу)))

  _hunter написав:Щэ раз: раньше чухаться нужно было

Це владі чухатись було і прийняти ЗАКОН за місяць до цього часу!
  wild.tomcat написав:мало часу за літо було, щоб стати двовколотими? а восени, коли стало зрозуміло куди все рухається?

Так, владі було мало часу підготуватись, щоб тепер усім вистачило місць і кисню і т.п.???!
Мало було їм часу видати ЗАКОН? - що так і так, з першого жовтня, чи листопада НЕ допускається до роботи люди ПОВНІСТЮ непровакциновані!
Все. Що складного!
А люди б тоді думали, а головне - мали б ДОСТАТНЬО ЧАСУ, так як Є ЗАКОН!!!
А те, що було на словах - ну це так, ніпрощо!
Має бути ЗАКОН!
Бо прості слова для віольнолюду - це куйня на пісному маслі!© 😁
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Успіх написав:
  _hunter написав:Щэ раз: раньше чухаться нужно было

Це владі чухатись було і прийняти ЗАКОН за місяць до цього часу!
  wild.tomcat написав:мало часу за літо було, щоб стати двовколотими? а восени, коли стало зрозуміло куди все рухається?

Так, владі було мало часу підготуватись, щоб тепер усім вистачило місць і кисню і т.п.???!
Мало було їм часу видати ЗАКОН? - що так і так, з першого жовтня, чи листопада НЕ допускається до роботи люди ПОВНІСТЮ непровакциновані!
Все. Що складного!
А люди б тоді думали, а головне - мали б ДОСТАТНЬО ЧАСУ, так як Є ЗАКОН!!!
А те, що було на словах - ну це так, ніпрощо!
Має бути ЗАКОН!
Бо прості слова для віольнолюду - це куйня на пісному маслі!
Якщо такі тупі, то хай зараз і страждають
Faceless
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П'ят 29 жов, 2021 11:11
Vic

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