Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:22

Успіх написав: Faceless написав: Якщо такі тупі, то хай зараз і страждають Якщо такі тупі, то хай зараз і страждають

При чому тут тупі?

Конституційні права що - хрін собачий? При чому тут тупі?Конституційні права що - хрін собачий?

Нет, именно поэтому статья Статья 27. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.Никто не может быть произвольно лишен жизни.Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины,Закон об эпид бесопасности статья 30 вводит временные ограничения. Они связанны с защитой жизни человека для обеспечения Статьи 3 Конституции. и статьи 43 Каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату не ниже той, которая определена законом.Статья 68. Каждый обязан неукоснительно соблюдатьчесть и достоинство других людей.Незнание законов не освобождает от юридической ответственности.А дальше уже прекрасную выборку давал нам форумчанин. Где ЕСПЧ всегда становился на сторону коллективной безопасности в ущерб частному мнению человека с его желаниями быть разносчиком болезни.