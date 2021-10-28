Прості-пересічні тільки ящик і радіо слухають/вірять
А якби дивились на ютубчику, як розбагатіти, то точно би вижили в будь-який карантин/лоХдаун!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:17
Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Конституция это в принципе очень общие положения. Там написано, что все имеют право на жилье, на медицину, на образование и пр, но описание, как именно это все реализуется - не задача конституции.
То же и с правом на оплачиваемый труд. Увольнение, например, не является нарушением этого права.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:22
Нет, именно поэтому статья Статья 27. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.
Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства - защищать жизнь человека.
Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
Закон об эпид бесопасности статья 30 вводит временные ограничения. Они связанны с защитой жизни человека для обеспечения Статьи 3 Конституции. и статьи 43 Каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату не ниже той, которая определена законом.
Статья 68. Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.
Незнание законов не освобождает от юридической ответственности.
А дальше уже прекрасную выборку давал нам форумчанин. Где ЕСПЧ всегда становился на сторону коллективной безопасности в ущерб частному мнению человека с его желаниями быть разносчиком болезни.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:27
смотря в какой офис. Вы путаете нужды конкретного предприятия и централизованный запрет госслужащего принимать долярчика на любом предприятии, несмотря на то, что само предприятие хочет его трудоустроить. В первом случае долярчик просто пойдет работать на другое предприятие, его права не нарушены. Во втором случае госслужащий нарушил его конституционные права и обязан компенсировать это. Например на время такого запрета выплачивать ему жалование в размере зарплаты.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:27
Посил тільки ОДИН - закон, який видали декілька днів тому (про не допуск до роботи) - раз його вже видали, то мав бути на 3-4 тижня РАНІШЕ!
От і все!
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:30
Бронежилет натирает.
А еще от него геморрой и чесотка.
Знакомый знакомого моего шурина жаловался, что после того как он одел в блиндаже бронежилет, с ним приключилась медвежья болезнь, хотя обстреливали соседнюю часть. А еще мне рассказывал повар при штабе округа(знающий мужик!), как один боевой генерал с выслугой под семьдесят лет, одел броник и не смог встать - наверно ноги отказали.
Короче, бронежилет - это зло и лучше воевать без него во избежание...
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:30
Верно, конституция, как высший закон, устанавливает права. А задача эти права реализовать - это обязанность правительства.
а это зависит от причин увольнения. Если уволили потому, что чиновник такое указание предприятию дал, то чиновник тем самым нарушил права гражданина.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 13:37, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:30
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:35
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