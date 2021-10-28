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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41024103410441054106 ... 4108>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:простому пересечному тоже надо читать законы, а не слушать пророков Ютуб как разбогатеть

Прості-пересічні тільки ящик і радіо слухають/вірять :)
А якби дивились на ютубчику, як розбагатіти, то точно би вижили в будь-який карантин/лоХдаун!!! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:17

Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цитрин написав:
  Hotab написав:для получения некоторых прав надо соответствовать некоторым критериям.


Не подскажете, где в конституции прописано, что права, которыми обладает народ, действуют только при условии соответствия каким-то критериям? И кто эти критерии устанавливает?
Конституция это в принципе очень общие положения. Там написано, что все имеют право на жилье, на медицину, на образование и пр, но описание, как именно это все реализуется - не задача конституции.
То же и с правом на оплачиваемый труд. Увольнение, например, не является нарушением этого права.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:22

  Успіх написав:
  Faceless написав:Якщо такі тупі, то хай зараз і страждають

При чому тут тупі?
Конституційні права що - хрін собачий?

Нет, именно поэтому статья Статья 27. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.

Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства - защищать жизнь человека.
Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.
Закон об эпид бесопасности статья 30 вводит временные ограничения. Они связанны с защитой жизни человека для обеспечения Статьи 3 Конституции. и статьи 43 Каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, на заработную плату не ниже той, которая определена законом.
Статья 68. Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.
Незнание законов не освобождает от юридической ответственности.

А дальше уже прекрасную выборку давал нам форумчанин. Где ЕСПЧ всегда становился на сторону коллективной безопасности в ущерб частному мнению человека с его желаниями быть разносчиком болезни.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:27

  Hotab написав:Если долярчик придет проситься на работу в майке-алкоголичке и растянутых спортивных штанах, то в офис его не возьмут.


смотря в какой офис. Вы путаете нужды конкретного предприятия и централизованный запрет госслужащего принимать долярчика на любом предприятии, несмотря на то, что само предприятие хочет его трудоустроить. В первом случае долярчик просто пойдет работать на другое предприятие, его права не нарушены. Во втором случае госслужащий нарушил его конституционные права и обязан компенсировать это. Например на время такого запрета выплачивать ему жалование в размере зарплаты.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:27

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Якщо такі тупі, то хай зараз і страждають

При чому тут тупі?
Конституційні права що - хрін собачий?
Так ви самі пропонуєте якусь чергову законодавчу ініціятиву, що так само б вдарила по правах і свободах, то що, цей варіянт був би приємніший? Я вже не кажу, що це саме по собі дурня
Це не перший вже локдаун за останні два роки. Який в біса ще закон вам треба? Якщо тільки зараз побігли на щеплення, бо припекло, значить цілком могли й раніше щепитися, значить тупі, бо не можна було за іі два роки не побачити, куди все йде, і раз таки пішли, значить, не є принциповими антиваксами - відповідно, тягнули свідомо, самі винні.

Посил тільки ОДИН - закон, який видали декілька днів тому (про не допуск до роботи) - раз його вже видали, то мав бути на 3-4 тижня РАНІШЕ!
От і все! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:30

  Guineapig написав:
  justit написав:
  Hotab написав:А что удивительно в смерти профессора (пусть даже вакцинированого) при разгуле Ковид не где-то за океаном, а в его городе??


1) Вакцинирован (аналог - в бронежилете)

Интерестно, что будет командиру (штабу), если окажется, что во время боевых действий было только 20% бойцов в бронежелетах, остальнным надо срочно одеваться во время боя.
Понесенные потери убитыми выше нормы в разы, количесто раненых тоже, плюс избыточная смертность вне поля боя. Личный состав - вильнолюди.

Бронежилет натирает.
А еще от него геморрой и чесотка.
Знакомый знакомого моего шурина жаловался, что после того как он одел в блиндаже бронежилет, с ним приключилась медвежья болезнь, хотя обстреливали соседнюю часть. А еще мне рассказывал повар при штабе округа(знающий мужик!), как один боевой генерал с выслугой под семьдесят лет, одел броник и не смог встать - наверно ноги отказали.
Короче, бронежилет - это зло и лучше воевать без него во избежание...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:30

  Faceless написав:Конституция это в принципе очень общие положения. Там написано, что все имеют право на жилье, на медицину, на образование и пр, но описание, как именно это все реализуется - не задача конституции.


Верно, конституция, как высший закон, устанавливает права. А задача эти права реализовать - это обязанность правительства.

  Faceless написав:То же и с правом на оплачиваемый труд. Увольнение, например, не является нарушением этого права.


а это зависит от причин увольнения. Если уволили потому, что чиновник такое указание предприятию дал, то чиновник тем самым нарушил права гражданина.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 13:37, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:30

  antey1969 написав:Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.


мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:35

  antey1969 написав:Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.

Ну от!
Як так? :mrgreen:
А ціле ж літо було підготуватись! :lol: :mrgreen:
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