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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:35
moldashavanin написав: antey1969 написав:
Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.
мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Пока что всех везут в другие клиники, где кислород есть.
А где кислорода нет, даже операционная активность приостановлена.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:36
Цитрин написав:
В первом случае долярчик просто пойдет работать на другое предприятие, его права не нарушены
Никто у долярчика не отнял право работать из дома.
И наверное не только дома, но работа не связанная с контактами с людьми. На асфальтоукладчик можно.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 29 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:38
Успіх написав: Faceless написав:
Успіх написав:При чому тут тупі?
Конституційні права що - хрін собачий?
Так ви самі пропонуєте якусь чергову законодавчу ініціятиву, що так само б вдарила по правах і свободах, то що, цей варіянт був би приємніший? Я вже не кажу, що це саме по собі дурня
Це не перший вже локдаун за останні два роки. Який в біса ще закон вам треба? Якщо тільки зараз побігли на щеплення, бо припекло, значить цілком могли й раніше щепитися, значить тупі, бо не можна було за іі два роки не побачити, куди все йде, і раз таки пішли, значить, не є принциповими антиваксами - відповідно, тягнули свідомо, самі винні.
Посил тільки ОДИН - закон, який видали декілька днів тому (про не допуск до роботи) - раз його вже видали, то мав бути на 3-4 тижня РАНІШЕ!
От і все!
Який такий закон видали кілька днів тому?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:40
Цитрин написав: Faceless написав:
Конституция это в принципе очень общие положения. Там написано, что все имеют право на жилье, на медицину, на образование и пр, но описание, как именно это все реализуется - не задача конституции.
Верно, конституция, как высший закон, устанавливает права. А задача эти права реализовать - это обязанность правительства.
Faceless написав:
То же и с правом на оплачиваемый труд. Увольнение, например, не является нарушением этого права.
а это зависит от причин увольнения. Если уволили потому, что чиновник такое указание предприятию дал, то чиновник тем самым нарушил права гражданина.
Ой, медкнижку чиновники падлюки ввели, караул, столько лет нарушают конституционные права
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:41
Starikan написав:justit
Вопрос: медсестра "50/50" сама вакцинировалась?
Наверное.
Их вроде "де факто" заставляют.
Но это не точно.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:41
moldashavanin написав: antey1969 написав:
Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.
мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Какую нафиг тюрьму?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:43
ЛАД написав: justit написав:
Насколько эти варианты разумны (без кавычек) - это другой вопрос.
В век массовой истерии далеко не каждый может анализировать, а верить тем более никому никто не желает
Тем не менее верят. Но почему-то не специалистам, а болтунам.
Потому что сейчас каждый второй == "Эксперт-по-всем-вопросам-в-мире"
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:45
Hotab написав: justit написав:
50/50 примерно.
Дадада.
Вакцинированых 20%, но в стационаре их 50%.
Практически не назвездела она (или вы).
Умирать то никто не должен же был. Для "умного" врача не последнего по рангу это сенсация!! Ему ведь обещали вечную жизнь после вакцинации..
justit написав:
ак неожиданно умер профессор в возрасте 60 лет, который был вакцинирован чуть ли не одним из первых,
Ти якось чухню поніс в цьому речені... Хм... Перепрацював за клавою?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:46
Faceless написав: moldashavanin написав: antey1969 написав:
Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.
мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Какую нафиг тюрьму?
кто-то решит свесить все провалы на медиков или буйный напишет жалобу на персонал или еще кто-то решит самоутвердится за счет медиков .
Они глупы и не понимают ситуации и чем это может грозить ?
вероятность такого мала , а вдруг .
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:47
Hotab написав:
Никто у долярчика не отнял право работать из дома.
И наверное не только дома, но работа не связанная с контактами с людьми.
У долярчика в такой способ отняли право свободно выбирать себе работу на которую он свободно соглашается, а это как минимум нарушение ст.43 Конституции Украины:
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
а также ст.364 УК:
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Востаннє редагувалось Цитрин
в П'ят 29 жов, 2021 13:51, всього редагувалось 2 разів.
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