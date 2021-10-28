Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:53

Faceless написав: moldashavanin написав: antey1969 написав: Киев.

Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября. Киев.Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.



мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму ! мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму ! Какую нафиг тюрьму? Какую нафиг тюрьму?

Ляшко и Шмыгать говорят - у нас все хорошо ."У нас разрыв между госпитализациями и выписками начинает сокращаться. Уже нет снежного кома, который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах", - сказал Ляшко."Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей… По прогнозам, эта неделя, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии", - сказал Шмыгаль.