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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41044105410641074108>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Ти якось чухню поніс в цьому речені.

- Вот возьмём, например, чувство юмора...
- Где возьмём? :evil:

Слово "сарказм" знакомо?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:47

  stm написав:
  Libo написав:
  stm написав:Вчера гуляла по городу Это я прошлась просто по улице...


Где именно гуляешь, по какой улице? :roll:

Не центр, не Подол и не Печерск. Встретиться шансов 0 )))


Человек не встретиться хотел, а бикини побрить :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:50

социальная дистанция, кто-то без масок, у когото на бороде...
(потом будут писать в интернетах - "сделал прививку, через 2 дня заболел")

всетаки идиотизм не излечим

В Киеве у центра вакцинации очередь и давка

В Киеве на территории Международного выставочного центра к пункту массовой вакцинации от COVID-19 выстроилась огромная очередь, наблюдается давка на входе. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что очередь образовалась из-за сбоя в электронной очереди.

Желающие получить прививку столпились прямо у входа в центр вакцинации. Ранее здесь были организованные очереди, персонал пропускал отдельно живую и электронную очереди.
https://korrespondent.net/city/kiev/441 ... ed-y-davka

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Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 29 жов, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:это как минимум нарушение ст.43 Конституции Украины:

Я хотел бы быть пилотом державної авиации, но ещё при приеме в летный вуз у меня проверили все прививки. Без них никак. Лишили меня права выбранной работы?
Не несите чухню, поднадоело.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 29 жов, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:52

  yama написав: у меня остался последний и единственный аргумент - а как узнать что в пробирке именно то что декларируется :?: Какая лаба в Украине это может проверить и расшифровать ту мРНК ?
Допустим кофе, мясо или пепси я могу отнести - проверят
Где эти студенты в Украине куда нести?

Куда-куда вы можете все то отнести? -- и "на что" они проверят?
Чипсы/хлеб/шоколад/воду в бутлях, кстати, давно на ротовирусы проверять носили? -- а там каждую новую партию носить нужно по-хорошему :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  Faceless написав:
moldashavanin написав:
мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Какую нафиг тюрьму?


кто-то решит свесить все провалы на медиков или буйный напишет жалобу на персонал или еще кто-то решит самоутвердится за счет медиков .
Они глупы и не понимают ситуации и чем это может грозить ?
вероятность такого мала , а вдруг .

Нельзя написать жалобу на медиков вообще или весь персонал. Попытаться повесить любой провал на конкретного медика можно и безо всякого ковида. И никакой связи между "выполнить свои обязанности" и тюрьмой
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:52

  ЛАД написав:"По блату" искали Файзер-Модерну. КоронаВак с начала лета уже точно был свободно.


Час назад в городе пересекся с коллегой, который только только переболел (вместе с женой и детьми)

Оказалось Коронаваком в начале лета укололись.

Итого получается на их примере "Коронавак - фиговый" :?

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"
Хотел врачей спросить чем кололись, но постеснялся.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:53

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
  antey1969 написав:Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.


мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Какую нафиг тюрьму?


Ляшко и Шмыгать говорят - у нас все хорошо .
"У нас разрыв между госпитализациями и выписками начинает сокращаться. Уже нет снежного кома, который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах", - сказал Ляшко.

"Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей… По прогнозам, эта неделя, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии", - сказал Шмыгаль.
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:56

  Faceless написав:Нельзя написать жалобу на медиков вообще или весь персонал. Попытаться повесить любой провал на конкретного медика можно и безо всякого ковида. И никакой связи между "выполнить свои обязанности" и тюрьмой


вот я спрашиваю - как они работают при такой системе ?
что-то пойдет не так - кто будет виноват ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:56

  Цитрин написав:......
Природа не любит однообразия, поэтому если у большинства популяции иммунитет не справится с какой-то инфекцией, у природы на этот случай припасены отдельные особи у которых иммунитет работает по другому и смертельная инфекция их не затронет.

Справедливо. Во всяком случае, подтверждено практикой и опытом человечества. Даже от весьма опасных болезней типа сумы или оспы погибали не все.

Точно также и механизм появления антиваксов - это природный механизм. Когда всех начинают принуждать к какому-то эксперименту, срабатывает природный механизм защиты и природа на всякий случай заставляет часть популяции не участвовать в этом эксперименте. Чтобы на случай если чтото пойдет не так иметь резерв. Это природный механизм, который защищает популяцию от рисков. Многие даже не понимают почему приняли такое решение, так уж работает природа. Это чтото из области коллективного разума, самоорганизации систем, бифуркации и т.п.

А это из области глупости, а не "природного механизма".
Подтверждается тем, что в разных странах процент антиваксов отличается слишком сильно, а в некоторых он неестественно высок. Как, например, у нас.
ЛАД
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