yama написав: у меня остался последний и единственный аргумент - а как узнать что в пробирке именно то что декларируется Какая лаба в Украине это может проверить и расшифровать ту мРНК ? Допустим кофе, мясо или пепси я могу отнести - проверят Где эти студенты в Украине куда нести?
Куда-куда вы можете все то отнести? -- и "на что" они проверят? Чипсы/хлеб/шоколад/воду в бутлях, кстати, давно на ротовирусы проверять носили? -- а там каждую новую партию носить нужно по-хорошему
moldashavanin написав: мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Какую нафиг тюрьму?
кто-то решит свесить все провалы на медиков или буйный напишет жалобу на персонал или еще кто-то решит самоутвердится за счет медиков . Они глупы и не понимают ситуации и чем это может грозить ? вероятность такого мала , а вдруг .
Нельзя написать жалобу на медиков вообще или весь персонал. Попытаться повесить любой провал на конкретного медика можно и безо всякого ковида. И никакой связи между "выполнить свои обязанности" и тюрьмой
antey1969 написав:Киев. Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.
мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Какую нафиг тюрьму?
Ляшко и Шмыгать говорят - у нас все хорошо . "У нас разрыв между госпитализациями и выписками начинает сокращаться. Уже нет снежного кома, который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах", - сказал Ляшко.
"Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей… По прогнозам, эта неделя, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии", - сказал Шмыгаль.
Faceless написав:Нельзя написать жалобу на медиков вообще или весь персонал. Попытаться повесить любой провал на конкретного медика можно и безо всякого ковида. И никакой связи между "выполнить свои обязанности" и тюрьмой
вот я спрашиваю - как они работают при такой системе ? что-то пойдет не так - кто будет виноват ?
Цитрин написав:...... Природа не любит однообразия, поэтому если у большинства популяции иммунитет не справится с какой-то инфекцией, у природы на этот случай припасены отдельные особи у которых иммунитет работает по другому и смертельная инфекция их не затронет.
Справедливо. Во всяком случае, подтверждено практикой и опытом человечества. Даже от весьма опасных болезней типа чумы или оспы погибали не все.
Точно также и механизм появления антиваксов - это природный механизм. Когда всех начинают принуждать к какому-то эксперименту, срабатывает природный механизм защиты и природа на всякий случай заставляет часть популяции не участвовать в этом эксперименте. Чтобы на случай если чтото пойдет не так иметь резерв. Это природный механизм, который защищает популяцию от рисков. Многие даже не понимают почему приняли такое решение, так уж работает природа. Это чтото из области коллективного разума, самоорганизации систем, бифуркации и т.п.
А это из области глупости, а не "природного механизма". Подтверждается тем, что в разных странах процент антиваксов отличается слишком сильно, а в некоторых он неестественно высок. Как, например, у нас.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 жов, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз.