moldashavanin написав:[quote="5324083:antey1969"]Киев. Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.
мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Какую нафиг тюрьму?
Ляшко и Шмыгать говорят - у нас все хорошо . "У нас разрыв между госпитализациями и выписками начинает сокращаться. Уже нет снежного кома, который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах", - сказал Ляшко.
"Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей… По прогнозам, эта неделя, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии", - сказал Шмыгаль.[/quote]Аминь. Там ЛАД подаёт сводки по среднесуточному количеству погибших. Само спокойствие
Faceless написав:Нельзя написать жалобу на медиков вообще или весь персонал. Попытаться повесить любой провал на конкретного медика можно и безо всякого ковида. И никакой связи между "выполнить свои обязанности" и тюрьмой
вот я спрашиваю - как они работают при такой системе ? что-то пойдет не так - кто будет виноват ?
Так же, как работали хз сколько до этого. Как правило - "никто не виноват".
Успіх написав:..... Мало було їм часу видати ЗАКОН? - що так і так, з першого жовтня, чи листопада НЕ допускається до роботи люди ПОВНІСТЮ непровакциновані! Все. Що складного! ......
Такого ("з першого жовтня, чи листопада") и сейчас нет. Не допускаются с момента объявления красной зоны. А это в каждой области происходит в разное время. Едьье реализовывать Ваше "право на правую" в другую область.
P.s. Но думаю, что при наличии первой прививки Вас убивать не будут и дадут доработать до минимального срока до второй прививки.