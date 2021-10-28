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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4105410641074108>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  Faceless написав:
moldashavanin написав:[quote="5324083:antey1969"]Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.


мне интересно - как работают врачи и больницы ? Чтобы выполнить свои обязательства и не попасть в тюрьму !
Какую нафиг тюрьму?


Ляшко и Шмыгать говорят - у нас все хорошо .
"У нас разрыв между госпитализациями и выписками начинает сокращаться. Уже нет снежного кома, который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах", - сказал Ляшко.

"Эта неделя - пиковая неделя, когда, мы, к сожалению, достигли антирекорда по количеству заболевших. Но в то же время эта неделя является рекордной по вакцинации людей… По прогнозам, эта неделя, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем выход на плато, но в любом случае вакцинация - это единственный путь, чтобы избежать пандемии", - сказал Шмыгаль.[/quote]Аминь.
Там ЛАД подаёт сводки по среднесуточному количеству погибших. Само спокойствие
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:57

  justit написав:
Час назад в городе пересекся с коллегой, который только только переболел (вместе с женой и детьми)

Оказалось Коронаваком в начале лета укололись.

Итого получается на их примере "Коронавак - фиговый" :?

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"
Хотел врачей спросить чем кололись, но постеснялся.

переболел КАК - на больничке , под кислородом, в реанимации на ШВЛ ?
или дома покашлял недельку и все прошло?

Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:58

  Успіх написав:
  _hunter написав:Щэ раз: раньше чухаться нужно было

Це владі чухатись було і прийняти ЗАКОН за місяць до цього часу!

Так это ж не влада сейчас волает "ой, а почему только зеленый свисток был -- я красного ждал". :lol:
С первого раза не дошло -- возможно в будущем чуть шустрее чухаться кто-то будет :lol:

Совок 30 лет назад, если что, закончился -- когда Партия за своих граждан думала. -- теперь проблемы "ой, а я не думал, что аж так выйдет" пэресичного -- это проблемы этого пэресичного
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:59

  Xenon написав:
  justit написав:
Час назад в городе пересекся с коллегой, который только только переболел (вместе с женой и детьми)

Оказалось Коронаваком в начале лета укололись.

Итого получается на их примере "Коронавак - фиговый" :?

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"
Хотел врачей спросить чем кололись, но постеснялся.

переболел КАК - на больничке , под кислородом, в реанимации на ШВЛ ?
или дома покашлял недельку и все прошло?

Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны

Бред ! она должна защищать от болезни ! Если вы заразились - возможно у вас другой штамм вируса и ваша вакцина была до лампочки !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:59

  Hotab написав:Я хотел бы быть пилотом державної авиации, но ещё при приеме в летный вуз у меня проверили все прививки. Без них никак. Лишили меня права выбранной работы?


Если причина отказа в указании чиновника не принимать без прививок, то да - это нарушение ст.43.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  Faceless написав:Нельзя написать жалобу на медиков вообще или весь персонал. Попытаться повесить любой провал на конкретного медика можно и безо всякого ковида. И никакой связи между "выполнить свои обязанности" и тюрьмой


вот я спрашиваю - как они работают при такой системе ?
что-то пойдет не так - кто будет виноват ?
Так же, как работали хз сколько до этого. Как правило - "никто не виноват".
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:01

  Успіх написав:
  antey1969 написав:Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.

Ну от!
Як так? :mrgreen:
А ціле ж літо було підготуватись! :lol: :mrgreen:

Ну туупые (с) -- закон об отмене ковида в Киеве с лета не приняли
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

moldashavanin написав:
  Xenon написав:
  justit написав:
Час назад в городе пересекся с коллегой, который только только переболел (вместе с женой и детьми)

Оказалось Коронаваком в начале лета укололись.

Итого получается на их примере "Коронавак - фиговый" :?

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"
Хотел врачей спросить чем кололись, но постеснялся.

переболел КАК - на больничке , под кислородом, в реанимации на ШВЛ ?
или дома покашлял недельку и все прошло?

Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны

Бред ! она должна защищать от болезни ! Если вы заразились - возможно у вас другой штамм вируса и ваша вакцина была до лампочки !
Она не заёмщик, вакцина, увы, ничего никому не должна. Я понимаю, что хотелось бы серебряную пулю, но на сегодня её нет, и это не только про ковид
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:05

  Успіх написав:.....
Мало було їм часу видати ЗАКОН? - що так і так, з першого жовтня, чи листопада НЕ допускається до роботи люди ПОВНІСТЮ непровакциновані!
Все. Що складного!
......

Такого ("з першого жовтня, чи листопада") и сейчас нет.
Не допускаются с момента объявления красной зоны. А это в каждой области происходит в разное время.
Едьье реализовывать Ваше "право на правую" в другую область. :)

P.s. Но думаю, что при наличии первой прививки Вас убивать не будут и дадут доработать до минимального срока до второй прививки.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:07

  Xenon написав:переболел КАК - на больничке , под кислородом, в реанимации на ШВЛ ?
или дома покашлял недельку и все прошло?

Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны


Дома.
Молоды они, чтоб в реанимацию.

Понятно, что защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы.
Но когда я написал о 60-летнем профессоре, который умер, мне начали доказывать, что это у него иммунитет кончился, ибо вакцинировался аж в марте.

Такое чувство, что антиваксы найдут на все ответ, как и ваксы :)
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