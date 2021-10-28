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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4105410641074108 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 19 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 108 Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:10 Цитрин написав: ЛАД написав: Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.



Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных. Грипп давно "сезонная болезнь", но пандемии гриппа давненько не было.Вообще-то, это утверждение основано не на картинке в телевизоре, а на статданных.



Статданным к сожалению давно нет доверия. И пандемии гриппа давненько не было только по статданным, потому что при гриппе давно ставят диагноз ОРЗ, чтобы не портить эти стат-данные. Статданным к сожалению давно нет доверия. И пандемии гриппа давненько не было только по статданным, потому что при гриппе давно ставят диагноз ОРЗ, чтобы не портить эти стат-данные.

Могла бы быть "пандемия ОРЗ". Но такой тоже не было. Могла бы быть "пандемия ОРЗ". Но такой тоже не было. ЛАД 2 Повідомлень: 20217 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:10 ЛАД написав: P.s. Но думаю, что при наличии первой прививки Вас убивать не будут и дадут доработать до минимального срока до второй прививки. P.s. Но думаю, что при наличии первой прививки Вас убивать не будут и дадут доработать до минимального срока до второй прививки.



Есть риск, что получив первую, а через три дня "красная зона", при получении второй человека в очереди антиваксы затопчут Есть риск, что получив первую, а через три дня "красная зона", при получении второй человека в очереди антиваксы затопчут justit Повідомлень: 5422 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:11 justit написав: ЛАД написав: justit написав: Насколько эти варианты разумны (без кавычек) - это другой вопрос.

В век массовой истерии далеко не каждый может анализировать, а верить тем более никому никто не желает Насколько эти варианты разумны (без кавычек) - это другой вопрос.В век массовой истерии далеко не каждый может анализировать, а верить тем более никому никто не желает

Тем не менее верят. Но почему-то не специалистам, а болтунам. Тем не менее верят. Но почему-то не специалистам, а болтунам.



Потому что сейчас каждый второй == "Эксперт-по-всем-вопросам-в-мире" Потому что сейчас каждый второй == "Эксперт-по-всем-вопросам-в-мире"

Потому надо верить этому "каждому второму"? Потому надо верить этому "каждому второму"? ЛАД 2 Повідомлень: 20217 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:12 justit написав: ...

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"

... ...Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"...

Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай _hunter Повідомлень: 5292 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:14 Цитрин написав: Hotab написав: Никто у долярчика не отнял право работать из дома.

И наверное не только дома, но работа не связанная с контактами с людьми. Никто у долярчика не отнял право работать из дома.И наверное не только дома, но работа не связанная с контактами с людьми.



У долярчика в такой способ отняли право свободно выбирать себе работу на которую он свободно соглашается, а это как минимум нарушение ст.43 Конституции Украины:

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.



а также ст.364 УК:

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем



1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -



карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У долярчика в такой способ отняли право свободно выбирать себе работу на которую он свободно соглашается, а это как минимум нарушение ст.43 Конституции Украины:а также ст.364 УК:

Вы немного не то выделили.

А насчёт "вільно обирає або на яку вільно погоджується"...

Если долярчик придёт устраиваться на работу хотя бы преподавателя ВУЗа и его, естественно, не возьмут, то...? Вы немного не то выделили.А насчёт "вільно обирає або на яку вільно погоджується"...Если долярчик придёт устраиваться на работу хотя бы преподавателя ВУЗа и его, естественно, не возьмут, то...? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 жов, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20217 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:14 ЛАД написав: А это из области глупости, а не "природного механизма". А это из области глупости, а не "природного механизма".



Нет. Даже если тестовая выборка людей будет иметь профильное высшее образование по микробиологии и вирусологии и все поголовно будут уверены в том, что прививка дает практически сто-процентную защиту без побочек, всеравно какая-то часть из них по тем или инным причинам откажутся. И это будет не осмысленный выбор. Просто так работают законы природы, которые оттачивались миллиарды лет.



ЛАД написав: Подтверждается тем, что в разных странах процент антиваксов отличается слишком сильно, а в некоторых он неестественно высок. Как, например, у нас. Подтверждается тем, что в разных странах процент антиваксов отличается слишком сильно, а в некоторых он неестественно высок. Как, например, у нас.



Это говорит об уровне доверия к медицине. Получается, что природа сама дает оценку уровню нашей медицины, показывая такой высокий процент антиваксов.



Я думаю врядли такое количество людей стали антиваксами на основе наблюдений и логических заключений. Многие из антиваксов вообще не понимают как все это работает и доверяют интуиции, которая так или иначе опирается на коллективный разум. Они могут делиться всяким бредом и слухами. Но в корне всего этого лежит природное явление. А природу рекламой и пропагандой не обманешь...



В конечном счете уровень вакцинации в странах отражает уровень доверия граждан медицине. А значит и уровню самой медицины, т.к. доверие складывается из приактики и опыта взаимодействия. Нет. Даже если тестовая выборка людей будет иметь профильное высшее образование по микробиологии и вирусологии и все поголовно будут уверены в том, что прививка дает практически сто-процентную защиту без побочек, всеравно какая-то часть из них по тем или инным причинам откажутся. И это будет не осмысленный выбор. Просто так работают законы природы, которые оттачивались миллиарды лет.Это говорит об уровне доверия к медицине. Получается, что природа сама дает оценку уровню нашей медицины, показывая такой высокий процент антиваксов.Я думаю врядли такое количество людей стали антиваксами на основе наблюдений и логических заключений. Многие из антиваксов вообще не понимают как все это работает и доверяют интуиции, которая так или иначе опирается на коллективный разум. Они могут делиться всяким бредом и слухами. Но в корне всего этого лежит природное явление. А природу рекламой и пропагандой не обманешь...В конечном счете уровень вакцинации в странах отражает уровень доверия граждан медицине. А значит и уровню самой медицины, т.к. доверие складывается из приактики и опыта взаимодействия. Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 14:23, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 402 З нами з: 26.06.21 Подякував: 69 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:23 Цитрин написав: ЛАД написав: А это из области глупости, а не "природного механизма". А это из области глупости, а не "природного механизма".



Нет. Даже если тестовая выборка людей будет иметь профильное высшее образование по микробиологии и вирусологии и все поголовно будут уверены в том, что прививка дает практически сто-процентную защиту без побочек, всеравно какая-то часть из них по тем или инным причинам откажутся. И это будет не осмысленный выбор. Просто так работают законы природы, которые оттачивались миллиарды лет.



ЛАД написав: Подтверждается тем, что в разных странах процент антиваксов отличается слишком сильно, а в некоторых он неестественно высок. Как, например, у нас. Подтверждается тем, что в разных странах процент антиваксов отличается слишком сильно, а в некоторых он неестественно высок. Как, например, у нас.



Это говорит об уровне доверия к медицине. Получается, что природа сама дает оценку уровню нашей медицины, показывая такой высокий процент антиваксов.



Я думаю врядли такое количество людей стали антиваксами на основе наблюдений и логических заключений. Это природное явление. А природу рекламой и пропагандой не обманешь... Нет. Даже если тестовая выборка людей будет иметь профильное высшее образование по микробиологии и вирусологии и все поголовно будут уверены в том, что прививка дает практически сто-процентную защиту без побочек, всеравно какая-то часть из них по тем или инным причинам откажутся. И это будет не осмысленный выбор. Просто так работают законы природы, которые оттачивались миллиарды лет.Это говорит об уровне доверия к медицине. Получается, что природа сама дает оценку уровню нашей медицины, показывая такой высокий процент антиваксов.Я думаю врядли такое количество людей стали антиваксами на основе наблюдений и логических заключений. Это природное явление. А природу рекламой и пропагандой не обманешь...

Передёргиваете.

"Какая-то часть" это не 80% и даже не 50%. "Уровень доверия к медицине" определяется не природой. Не надо фантазировать.

А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам. Передёргиваете."Какая-то часть" это не 80% и даже не 50%. "Уровень доверия к медицине" определяется не природой. Не надо фантазировать.А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам. ЛАД 2 Повідомлень: 20217 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:24 ЛАД написав: Потому надо верить этому "каждому второму"? Потому надо верить этому "каждому второму"?



Верить никому нельзя.

Даже мне Верить никому нельзя.Даже мне justit Повідомлень: 5422 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:27 ЛАД написав: А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам. А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам.



А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграмотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми?



У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграмотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми?У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 14:28, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 402 З нами з: 26.06.21 Подякував: 69 раз. Подякували: 92 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:27 justit написав: ЛАД написав: "По блату" искали Файзер-Модерну. КоронаВак с начала лета уже точно был свободно. "По блату" искали Файзер-Модерну. КоронаВак с начала лета уже точно был свободно.



Час назад в городе пересекся с коллегой, который только только переболел (вместе с женой и детьми)



Оказалось Коронаваком в начале лета укололись.



Итого получается на их примере "Коронавак - фиговый"



Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"

Хотел врачей спросить чем кололись, но постеснялся. Час назад в городе пересекся с коллегой, который только только переболел (вместе с женой и детьми)Оказалось Коронаваком в начале лета укололись.Итого получается на их примере "Коронавак - фиговый"Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"Хотел врачей спросить чем кололись, но постеснялся.

Вы опять частный случай возводить (пытаетесь возвести?) в правило.

Сто раз писали - 100%-ой гарантии никакая вакцина не даёт. Вы опять частный случай возводить (пытаетесь возвести?) в правило.Сто раз писали - 100%-ой гарантии никакая вакцина не даёт. ЛАД 2 Повідомлень: 20217 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4105410641074108 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7820 11519909

Vic П'ят 29 жов, 2021 11:11