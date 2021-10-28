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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:32
ЛАД написав:
Вы опять частный случай возводить (пытаетесь возвести?) в правило.
Сто раз писали - 100%-ой гарантии никакая вакцина не даёт.
Любое правило состоит из ХХХХ частных случаев.
Я лишь пытаюсь показать как антиваксам относительно несложно найти
оправдание на все на свете
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justit
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:33
Xenon написав:
....
Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны
Защищает и от болезни тоже.
Не на 100%, но всё же.
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ЛАД
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:34
justit написав:
...
Я лишь пытаюсь показать как антиваксам относительно несложно найти
оправдание на все на свете
Зачем??? -- они и так прекрасно справляются...
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_hunter
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:35
_hunter написав: justit написав:
...
Я лишь пытаюсь показать как антиваксам относительно несложно найти
оправдание на все на свете
Зачем??? -- они и так прекрасно справляются...
Чтоб ваксы уже успокоились, а то часом кажется, что им очень больно
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justit
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:39
justit написав: ЛАД написав:
Потому надо верить этому "каждому второму"?
Верить никому нельзя.
Даже мне
Особенно вам
парад планет бывает конечно, но у Вас он каждый пост ))))
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stm
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:41
stm написав:
Особенно вам
парад планет бывает конечно, но у Вас он каждый пост ))))
Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.
Я же не вхожу в число таких.
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justit
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:43
justit написав:
Чтоб ваксы уже успокоились
_hunter написав: justit написав:
...
Я лишь пытаюсь показать как антиваксам относительно несложно найти
оправдание на все на свете
Зачем??? -- они и так прекрасно справляются...
, а то часом кажется
, что им очень больно
Логика этий действий от меня ускользает...
Как гласит народная мудрость -- креститесь. Как та же мудрость гласит -- помогает. А народная мудрость дурного не посоветует.
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_hunter
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:43
justit написав: stm написав:
Особенно вам
парад планет бывает конечно, но у Вас он каждый пост ))))
Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.
Я же не вхожу в число таких.
Так и Флер не входит, так что нам эта тактика не нова
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stm
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:44
stm написав: justit написав: stm написав:
Особенно вам
парад планет бывает конечно, но у Вас он каждый пост ))))
Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.
Я же не вхожу в число таких.
Так и Флер не входит, так что нам эта тактика не нова
Она кого-то убедила не колоть вакцину?
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justit
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:45
justit написав:
Она кого-то убедила не колоть вакцину?
А Вы кого-то убедили не делать этого?
Востаннє редагувалось stm
в П'ят 29 жов, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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