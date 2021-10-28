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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 410741084109411041114112>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:32

  ЛАД написав:Вы опять частный случай возводить (пытаетесь возвести?) в правило.
Сто раз писали - 100%-ой гарантии никакая вакцина не даёт.


Любое правило состоит из ХХХХ частных случаев.

Я лишь пытаюсь показать как антиваксам относительно несложно найти
оправдание на все на свете 8)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:33

  Xenon написав:....
Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны

Защищает и от болезни тоже.
Не на 100%, но всё же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:34

  justit написав:...
Я лишь пытаюсь показать как антиваксам относительно несложно найти
оправдание на все на свете 8)

Зачем??? -- они и так прекрасно справляются...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:35

  _hunter написав:
  justit написав:...
Я лишь пытаюсь показать как антиваксам относительно несложно найти
оправдание на все на свете 8)

Зачем??? -- они и так прекрасно справляются...


Чтоб ваксы уже успокоились, а то часом кажется, что им очень больно :D
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:39

  justit написав:
  ЛАД написав:Потому надо верить этому "каждому второму"? :shock:


Верить никому нельзя.
Даже мне :D

Особенно вам :D парад планет бывает конечно, но у Вас он каждый пост ))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:41

  stm написав:Особенно вам :D парад планет бывает конечно, но у Вас он каждый пост ))))


Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.
Я же не вхожу в число таких. :D
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:43

  justit написав:
  _hunter написав:
  justit написав:...
Я лишь пытаюсь показать как антиваксам относительно несложно найти
оправдание на все на свете 8)

Зачем??? -- они и так прекрасно справляются...


Чтоб ваксы уже успокоились, а то часом кажется, что им очень больно :D

Логика этий действий от меня ускользает...

Как гласит народная мудрость -- креститесь. Как та же мудрость гласит -- помогает. А народная мудрость дурного не посоветует. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:43

  justit написав:
  stm написав:Особенно вам :D парад планет бывает конечно, но у Вас он каждый пост ))))


Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.
Я же не вхожу в число таких. :D

Так и Флер не входит, так что нам эта тактика не нова :D
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:44

  stm написав:
  justit написав:
  stm написав:Особенно вам :D парад планет бывает конечно, но у Вас он каждый пост ))))


Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.
Я же не вхожу в число таких. :D

Так и Флер не входит, так что нам эта тактика не нова :D


Она кого-то убедила не колоть вакцину?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:45

  justit написав:Она кого-то убедила не колоть вакцину?

А Вы кого-то убедили не делать этого?
Востаннє редагувалось stm в П'ят 29 жов, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
stm
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