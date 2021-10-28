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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41084109411041114112>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:45

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам.


А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграмотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми? :)

У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора.

Красиво излагаете. :)
Но Вы так и не ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.
Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 жов, 2021 15:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:48

  _hunter написав:
  justit написав:...
Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"
...

Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай :lol:

Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза ....
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:49

  Xenon написав:Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны


Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:50

  justit написав:
  stm написав:
  justit написав:.....
Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.
Я же не вхожу в число таких. :D

Так и Флер не входит, так что нам эта тактика не нова :D


Она кого-то убедила не колоть вакцину?

Вполне вероятно, что да.

P.s. Вам сегодня опять скучно?
Решили заняться "логическими шарадами" (а попросту, словоблудием)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:51

  Успіх написав:
  antey1969 написав:Киев.
Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.

Ну от!
Як так? :mrgreen:
А ціле ж літо було підготуватись! :lol: :mrgreen:

1. "Специалисты" всё сделали правильно. А помешали им:
2. "Диверсанты" (с)Радуцкий
3. "Антипрививочники"
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:53

  Цитрин написав:У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. И она миллиарды лет успешно справлялась с этой задачей.


У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:54

  akido написав:
  _hunter написав:
  justit написав:...
Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"
...

Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай :lol:

Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза ....

И материалы тоже созданы 100 лет назад. И микросхемы тоже.
И двигатели с турбонаддувом. И много чего ещё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:56

  ЛАД написав:Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.
Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? :)


причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется :)

Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:57

  akido написав:
  _hunter написав:
  justit написав:...
Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"
...

Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай :lol:

Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза ....

Это вы с конной телегой перепутали :lol: -- в мерседесах, по слухам, еще мотор есть...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:00

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.
Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? :)


причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется :)

Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике.

Так доверяйте германской медецине -- и колитесь германским же файзером (главное медсестру попросить, чтоб из той половины ампулы набирала, где BioNTech). Что-то я сути проблемы не улавливаю...
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