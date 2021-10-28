ЛАД написав:А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам.
А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграмотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми?
У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора.
Красиво излагаете. Но Вы так и не ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются. Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 жов, 2021 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны
Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.
Цитрин написав:У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. И она миллиарды лет успешно справлялась с этой задачей.
У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов.
ЛАД написав:Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются. Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев?
причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется
Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике.
ЛАД написав:Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются. Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев?
причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется
Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике.
Так доверяйте германской медецине -- и колитесь германским же файзером (главное медсестру попросить, чтоб из той половины ампулы набирала, где BioNTech). Что-то я сути проблемы не улавливаю...