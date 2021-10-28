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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 41084109411041114112> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 19 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 108 Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:45 Цитрин написав: ЛАД написав: А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам. А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам.



А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграмотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми?



У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграмотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми?У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора.

Красиво излагаете.

Но Вы так и не ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.

Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? Красиво излагаете.Но Вы так и не ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 жов, 2021 15:17, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:48 _hunter написав: justit написав: ...

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"

... ...Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"...

Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай

Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза .... Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза .... akido Повідомлень: 112 З нами з: 18.02.21 Подякував: 16 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:49 Xenon написав: Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны



Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть. Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть. Цитрин

Заблокований Повідомлень: 405 З нами з: 26.06.21 Подякував: 69 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:50 justit написав: stm написав: justit написав: .....

Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.

Я же не вхожу в число таких. .....Верить можно или нельзя тому, что что-то утверждает.Я же не вхожу в число таких.

Так и Флер не входит, так что нам эта тактика не нова Так и Флер не входит, так что нам эта тактика не нова



Она кого-то убедила не колоть вакцину? Она кого-то убедила не колоть вакцину?

Вполне вероятно, что да.



P.s. Вам сегодня опять скучно?

Решили заняться "логическими шарадами" (а попросту, словоблудием)? Вполне вероятно, что да.P.s. Вам сегодня опять скучно?Решили заняться "логическими шарадами" (а попросту, словоблудием)? ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:51 Успіх написав: antey1969 написав: Киев.

Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября. Киев.Восемь ковидных отделений закрыты на прием - нет кислорода, поставки обещают после первого ноября.

Ну от!

Як так?

А ціле ж літо було підготуватись! Ну от!

1. "Специалисты" всё сделали правильно. А помешали им:

2. "Диверсанты" (с)Радуцкий

3. "Антипрививочники" 1. "Специалисты" всё сделали правильно. А помешали им:2. "Диверсанты" (с)Радуцкий3. "Антипрививочники" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15467 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8575 раз. Подякували: 4135 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:53 Цитрин написав: У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. И она миллиарды лет успешно справлялась с этой задачей. У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. И она миллиарды лет успешно справлялась с этой задачей.



У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов. У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов. akido Повідомлень: 112 З нами з: 18.02.21 Подякував: 16 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:54 akido написав: _hunter написав: justit написав: ...

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"

... ...Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"...

Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай

Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза .... Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза ....

И материалы тоже созданы 100 лет назад. И микросхемы тоже.

И двигатели с турбонаддувом. И много чего ещё. И материалы тоже созданы 100 лет назад. И микросхемы тоже.И двигатели с турбонаддувом. И много чего ещё. ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:56 ЛАД написав: Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.

Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев?



причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется



Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике. причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуетсяЧем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике. Цитрин

Заблокований Повідомлень: 405 З нами з: 26.06.21 Подякував: 69 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:57 akido написав: _hunter написав: justit написав: ...

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"

... ...Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"...

Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай Как и запорожец. Но кого не спроси -- всем новенький мерседес подавай

Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза .... Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад.....

Это вы с конной телегой перепутали -- в мерседесах, по слухам, еще мотор есть... Это вы с конной телегой перепутали-- в мерседесах, по слухам, еще мотор есть... _hunter Повідомлень: 5296 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:00 Цитрин написав: ЛАД написав: Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.

Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев?



причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется



Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике. причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуетсяЧем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике.

Так доверяйте германской медецине -- и колитесь германским же файзером (главное медсестру попросить, чтоб из той половины ампулы набирала, где BioNTech). Что-то я сути проблемы не улавливаю... Так доверяйте германской медецине -- и колитесь германским же файзером (главное медсестру попросить, чтоб из той половины ампулы набирала, где BioNTech). Что-то я сути проблемы не улавливаю... _hunter Повідомлень: 5296 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41084109411041114112> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Vic П'ят 29 жов, 2021 11:11