RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4109411041114112>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:00

  Цитрин написав:
  Hotab написав:для получения некоторых прав надо соответствовать некоторым критериям.


Не подскажете, где в конституции прописано, что права, которыми обладает народ, действуют только при условии соответствия каким-то критериям? И кто эти критерии устанавливает?


той факт, що на доволі значний перелік професій та посад існує профвідбір, в т.ч. за медичними та психофізіологічними показниками, вас якось до цього року якось зовсім не парив, правда ж? я щось не бачив, щоб хтось виступав, що порушують його конституційні права, коли за якимось показниками не проходили, наприклад, у водії, я вже не кажу про льотчиків чи про ті професії, де передбачається робота зі зброєю. навіть звичайного електрика можуть відсторонити/не допустити до роботи, якщо медкомісія забракує, уявляєте? зараз, ситуативно переділ вимог і професій розширили. і навіть в такому випадку, сюди потрапляють не всі професії. он на будові класти цеглу чи махати лопатою на свіжому повітрі невколотим не забороняють. :D
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 29 жов, 2021 15:02, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:00

  akido написав:У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов.


Те виды что вымерли, к сожалению были не приспособлены к Земной среде обитания. Можно быть уверенным, что природа им давала множество возможностей сохранить свой вид. Именно благодаря этим возможностям и появились новые виды - наследники предыдущих, но уже более приспособленные к выживанию.

Задача природы обеспечить разнообразие у популяции, какая-то часть этого разнообразия окажется более стойкая к влиянию среды и выживет, какая-то вымрет. Какая выживет даже природа заранее не знает. Так работает эволюция. :)

Динозавры были очень большие, сильные и хищные. Но практика показала, что быть маленьким и травоядным более надежно для выживания. Поэтому олени живут, а динозавры исчезли. :D
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 15:10, всього редагувалось 4 разів.
Цитрин
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 405
З нами з: 26.06.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:01

  akido написав:Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза ....

И при этом авиаперевозки - самые безопасные в мире :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30270
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 7290 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:05

К вопросу о тестах.
Разговаривал сейчас с женщиной. Уже несколько дней температура 38+. Дозвонилась вчера до семейного врача. "С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали. "Шумы в лёгких есть. Направления на ПЦР закончились ещё до 11 часов, было всего 5 штук".
Позвонила врачу: "Приходите в понедельник, дам направление на рентген и, если будет, на ПЦР. Суббота и воскресенье выходные".
Женщина из тех, для кого платить за КТ или за ПЦР 600+ грн много.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4908 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:09

:!:

:wink:
  Цитрин написав:
  akido написав:У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов.


Те виды что вымерли, к сожалению были не приспособлены к Земной среде обитания. Можно быть уверенным, что природа им давала множество возможностей сохранить свой вид. Именно благодаря этим возможностям и появились новые виды - наследники предыдущих, но уже более приспособленные к выживанию.

Задача природы обеспечить разнообразие у популяции, какая-то часть этого разнообразия окажется более стойкая к влиянию среды и выживет, какая-то вымрет. Какая выживет даже природа заранее не знает. Так работает эволюция. :)

Вот только не надо смешивать разные понятия. Вид и популяция - вещи совершенно разные.
akido прав. У природы нет никаких задач. Появление человека - такой задачи не ставилось. Если даже завтра жизнь на Земле вообще исчезнет, "природа" этого и не заметит.

P.s. А динозавры были разные.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4908 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:16

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.
Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? :)


причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется :)

Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике.

И уровень доверия обусловлен природой? :lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4908 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:23

  Цитрин написав:
  Xenon написав:Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны


Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.

Вам не надоело?
Мне так уже надоело объяснять элементарщину, которую, уверен, Вы и сами понимаете.
Вакцина не учитывает "индивидуальные особенности человека". Она помогает организму подготовиться к встрече с вирусом. Насколько организм подготовится и как пройдёт "встреча" зависит уже от "индивидуальных особенностей человека".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4908 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:25

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:И уровень доверия обусловлен природой? :lol:


Да. Законами природы.

Тяжелый бред.

Хорошо, что Вам дали время на отдых.
Правда, маловато.
А вот определение подобрали хорошее - "софистика".
Молодец, модератор.
Я хотел написать иначе, но так значительно культурнее. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4908 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:28

  ЛАД написав:Не массовая вакцинация не имеет смысла в данном случае. Так же, как, например, при кори.
И болеют не только 60+. Достаточно часто и 60-. Хотя умирают заметно реже.

почему ? надо защищать тех кому опасно
yama
 
Повідомлень: 3938
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7901 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:37

Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. Такое мнение высказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек "Спутником V" или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата: "Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев".

Ученый также предположил, что те публичные дела о покупке сертификатов о вакцинации, которые сегодня существуют, это лишь часть того, что происходит на самом деле. "Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - заключил он.

https://tass.ru/obschestvo/12750415
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20228
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4908 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4109411041114112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7820 11524555
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 11:11
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1443)
29.10.2021 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.