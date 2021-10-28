Hotab написав:для получения некоторых прав надо соответствовать некоторым критериям.
Не подскажете, где в конституции прописано, что права, которыми обладает народ, действуют только при условии соответствия каким-то критериям? И кто эти критерии устанавливает?
той факт, що на доволі значний перелік професій та посад існує профвідбір, в т.ч. за медичними та психофізіологічними показниками, вас якось до цього року якось зовсім не парив, правда ж? я щось не бачив, щоб хтось виступав, що порушують його конституційні права, коли за якимось показниками не проходили, наприклад, у водії, я вже не кажу про льотчиків чи про ті професії, де передбачається робота зі зброєю. навіть звичайного електрика можуть відсторонити/не допустити до роботи, якщо медкомісія забракує, уявляєте? зараз, ситуативно переділ вимог і професій розширили. і навіть в такому випадку, сюди потрапляють не всі професії. он на будові класти цеглу чи махати лопатою на свіжому повітрі невколотим не забороняють.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 29 жов, 2021 15:02, всього редагувалось 1 раз.
akido написав:У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов.
Те виды что вымерли, к сожалению были не приспособлены к Земной среде обитания. Можно быть уверенным, что природа им давала множество возможностей сохранить свой вид. Именно благодаря этим возможностям и появились новые виды - наследники предыдущих, но уже более приспособленные к выживанию.
Задача природы обеспечить разнообразие у популяции, какая-то часть этого разнообразия окажется более стойкая к влиянию среды и выживет, какая-то вымрет. Какая выживет даже природа заранее не знает. Так работает эволюция.
Динозавры были очень большие, сильные и хищные. Но практика показала, что быть маленьким и травоядным более надежно для выживания. Поэтому олени живут, а динозавры исчезли.
Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 15:10, всього редагувалось 4 разів.
К вопросу о тестах. Разговаривал сейчас с женщиной. Уже несколько дней температура 38+. Дозвонилась вчера до семейного врача. "С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали. "Шумы в лёгких есть. Направления на ПЦР закончились ещё до 11 часов, было всего 5 штук". Позвонила врачу: "Приходите в понедельник, дам направление на рентген и, если будет, на ПЦР. Суббота и воскресенье выходные". Женщина из тех, для кого платить за КТ или за ПЦР 600+ грн много.
akido написав:У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов.
Те виды что вымерли, к сожалению были не приспособлены к Земной среде обитания. Можно быть уверенным, что природа им давала множество возможностей сохранить свой вид. Именно благодаря этим возможностям и появились новые виды - наследники предыдущих, но уже более приспособленные к выживанию.
Задача природы обеспечить разнообразие у популяции, какая-то часть этого разнообразия окажется более стойкая к влиянию среды и выживет, какая-то вымрет. Какая выживет даже природа заранее не знает. Так работает эволюция.
Вот только не надо смешивать разные понятия. Вид и популяция - вещи совершенно разные. akido прав. У природы нет никаких задач. Появление человека - такой задачи не ставилось. Если даже завтра жизнь на Земле вообще исчезнет, "природа" этого и не заметит.
ЛАД написав:Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются. Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев?
причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется
Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике.
Xenon написав:Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны
Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.
Вам не надоело? Мне так уже надоело объяснять элементарщину, которую, уверен, Вы и сами понимаете. Вакцина не учитывает "индивидуальные особенности человека". Она помогает организму подготовиться к встрече с вирусом. Насколько организм подготовится и как пройдёт "встреча" зависит уже от "индивидуальных особенностей человека".
Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. Такое мнение высказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", - сказал он.
Гинцбург пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек "Спутником V" или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата: "Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев".
Ученый также предположил, что те публичные дела о покупке сертификатов о вакцинации, которые сегодня существуют, это лишь часть того, что происходит на самом деле. "Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - заключил он.