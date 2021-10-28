Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4109411041114112> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 19 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 108 Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:00 Цитрин написав: Hotab написав: для получения некоторых прав надо соответствовать некоторым критериям. для получения некоторых прав надо соответствовать некоторым критериям.



Не подскажете, где в конституции прописано, что права, которыми обладает народ, действуют только при условии соответствия каким-то критериям? И кто эти критерии устанавливает? Не подскажете, где в конституции прописано, что права, которыми обладает народ, действуют только при условии соответствия каким-то критериям? И кто эти критерии устанавливает?



той факт, що на доволі значний перелік професій та посад існує профвідбір, в т.ч. за медичними та психофізіологічними показниками, вас якось до цього року якось зовсім не парив, правда ж? я щось не бачив, щоб хтось виступав, що порушують його конституційні права, коли за якимось показниками не проходили, наприклад, у водії, я вже не кажу про льотчиків чи про ті професії, де передбачається робота зі зброєю. навіть звичайного електрика можуть відсторонити/не допустити до роботи, якщо медкомісія забракує, уявляєте? зараз, ситуативно переділ вимог і професій розширили. і навіть в такому випадку, сюди потрапляють не всі професії. он на будові класти цеглу чи махати лопатою на свіжому повітрі невколотим не забороняють. той факт, що на доволі значний перелік професій та посад існує профвідбір, в т.ч. за медичними та психофізіологічними показниками, вас якось до цього року якось зовсім не парив, правда ж? я щось не бачив, щоб хтось виступав, що порушують його конституційні права, коли за якимось показниками не проходили, наприклад, у водії, я вже не кажу про льотчиків чи про ті професії, де передбачається робота зі зброєю. навіть звичайного електрика можуть відсторонити/не допустити до роботи, якщо медкомісія забракує, уявляєте? зараз, ситуативно переділ вимог і професій розширили. і навіть в такому випадку, сюди потрапляють не всі професії. он на будові класти цеглу чи махати лопатою на свіжому повітрі невколотим не забороняють. Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 29 жов, 2021 15:02, всього редагувалось 1 раз. wild.tomcat Повідомлень: 1061 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:00 akido написав: У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов. У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов.



Те виды что вымерли, к сожалению были не приспособлены к Земной среде обитания. Можно быть уверенным, что природа им давала множество возможностей сохранить свой вид. Именно благодаря этим возможностям и появились новые виды - наследники предыдущих, но уже более приспособленные к выживанию.



Задача природы обеспечить разнообразие у популяции, какая-то часть этого разнообразия окажется более стойкая к влиянию среды и выживет, какая-то вымрет. Какая выживет даже природа заранее не знает. Так работает эволюция.



Динозавры были очень большие, сильные и хищные. Но практика показала, что быть маленьким и травоядным более надежно для выживания. Поэтому олени живут, а динозавры исчезли. Те виды что вымерли, к сожалению были не приспособлены к Земной среде обитания. Можно быть уверенным, что природа им давала множество возможностей сохранить свой вид. Именно благодаря этим возможностям и появились новые виды - наследники предыдущих, но уже более приспособленные к выживанию.Задача природы обеспечить разнообразие у популяции, какая-то часть этого разнообразия окажется более стойкая к влиянию среды и выживет, какая-то вымрет. Какая выживет даже природа заранее не знает. Так работает эволюция.Динозавры были очень большие, сильные и хищные. Но практика показала, что быть маленьким и травоядным более надежно для выживания. Поэтому олени живут, а динозавры исчезли. Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 29 жов, 2021 15:10, всього редагувалось 4 разів. Цитрин

Заблокований Повідомлень: 405 З нами з: 26.06.21 Подякував: 69 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:01 akido написав: Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза .... Мерседес создан по технологиям, отработанным еще 100 лет назад. Четыре колеса, руль, тормоза ....

И при этом авиаперевозки - самые безопасные в мире И при этом авиаперевозки - самые безопасные в мире Faceless

Модератор Повідомлень: 30270 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1287 раз. Подякували: 7290 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:05 К вопросу о тестах.

Разговаривал сейчас с женщиной. Уже несколько дней температура 38+. Дозвонилась вчера до семейного врача. "С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали. "Шумы в лёгких есть. Направления на ПЦР закончились ещё до 11 часов, было всего 5 штук".

Позвонила врачу: "Приходите в понедельник, дам направление на рентген и, если будет, на ПЦР. Суббота и воскресенье выходные".

Женщина из тех, для кого платить за КТ или за ПЦР 600+ грн много. ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:09



Цитрин написав: akido написав: У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов. У природы нет никакой задачи. За "миллиарды лет" она настолько "успешно справлялась", что при этом вымерло 98% всех существовавших видов.



Те виды что вымерли, к сожалению были не приспособлены к Земной среде обитания. Можно быть уверенным, что природа им давала множество возможностей сохранить свой вид. Именно благодаря этим возможностям и появились новые виды - наследники предыдущих, но уже более приспособленные к выживанию.



Задача природы обеспечить разнообразие у популяции, какая-то часть этого разнообразия окажется более стойкая к влиянию среды и выживет, какая-то вымрет. Какая выживет даже природа заранее не знает. Так работает эволюция. Те виды что вымерли, к сожалению были не приспособлены к Земной среде обитания. Можно быть уверенным, что природа им давала множество возможностей сохранить свой вид. Именно благодаря этим возможностям и появились новые виды - наследники предыдущих, но уже более приспособленные к выживанию.Задача природы обеспечить разнообразие у популяции, какая-то часть этого разнообразия окажется более стойкая к влиянию среды и выживет, какая-то вымрет. Какая выживет даже природа заранее не знает. Так работает эволюция.

Вот только не надо смешивать разные понятия. Вид и популяция - вещи совершенно разные.

akido прав. У природы нет никаких задач. Появление человека - такой задачи не ставилось. Если даже завтра жизнь на Земле вообще исчезнет, "природа" этого и не заметит.



P.s. А динозавры были разные. Вот только не надо смешивать разные понятия. Вид и популяция - вещи совершенно разные.прав. У природы нет никаких задач. Появление человека - такой задачи не ставилось. Если даже завтра жизнь на Земле вообще исчезнет, "природа" этого и не заметит.P.s. А динозавры были разные. ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:16 Цитрин написав: ЛАД написав: Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.

Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев? Но Вы так мне ответили, почему в разных странах % антиваксов так сильно отличаются.Природа так озабочена тем, чтобы сохранить именно популяцию украинцев, а не, например, немцев или португальцев?



причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуется



Чем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике. причина в уровне доверия. В Германии медицина на порядок качественее, поэтому и процент людей готовых пройти процедуры выше. Но всеравно он всегда будет ниже 100%, даже при идеальной медицине - природа страхуетсяЧем ниже уровень доверия, тем ниже процент. Доверие ведь не на ровном месте строится, а на основании коллективной оценки тех, кто сталкивался с медициной на практике.

И уровень доверия обусловлен природой? И уровень доверия обусловлен природой? ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:23 Цитрин написав: Xenon написав: Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны



Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть. Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.

Вам не надоело?

Мне так уже надоело объяснять элементарщину, которую, уверен, Вы и сами понимаете.

Вакцина не учитывает "индивидуальные особенности человека". Она помогает организму подготовиться к встрече с вирусом. Насколько организм подготовится и как пройдёт "встреча" зависит уже от "индивидуальных особенностей человека". Вам не надоело?Мне так уже надоело объяснять элементарщину, которую, уверен, Вы и сами понимаете.Вакцина не учитывает "индивидуальные особенности человека". Она помогает организму подготовиться к встрече с вирусом. Насколько организм подготовится и как пройдёт "встреча" зависит уже от "индивидуальных особенностей человека". ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:25 Цитрин написав: ЛАД написав: И уровень доверия обусловлен природой? И уровень доверия обусловлен природой?



Да. Законами природы. Да. Законами природы.

Тяжелый бред.



Хорошо, что Вам дали время на отдых.

Правда, маловато.

А вот определение подобрали хорошее - "софистика".

Молодец, модератор.

Я хотел написать иначе, но так значительно культурнее. Тяжелый бред.Хорошо, что Вам дали время на отдых.Правда, маловато.А вот определение подобрали хорошее - "софистика".Молодец, модератор.Я хотел написать иначе, но так значительно культурнее. ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:28 ЛАД написав: Не массовая вакцинация не имеет смысла в данном случае. Так же, как, например, при кори.

И болеют не только 60+. Достаточно часто и 60-. Хотя умирают заметно реже. в данном случае. Так же, как, например, при кори.И болеют не только 60+. Достаточно часто и 60-. Хотя умирают заметно реже.

почему ? надо защищать тех кому опасно почему ? надо защищать тех кому опасно yama Повідомлень: 3938 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7901 раз. Подякували: 913 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:37 Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. Такое мнение высказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



"Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили", - сказал он.



Гинцбург пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек "Спутником V" или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата: "Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев".



Ученый также предположил, что те публичные дела о покупке сертификатов о вакцинации, которые сегодня существуют, это лишь часть того, что происходит на самом деле. "Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других", - заключил он.

https://tass.ru/obschestvo/12750415 ЛАД 2 Повідомлень: 20228 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4109411041114112> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 3 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 781 , 782 , 783

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7820 11524600

Vic П'ят 29 жов, 2021 11:11