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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:40
yama написав: ЛАД написав:Не массовая вакцинация не имеет смысла
в данном случае. Так же, как, например, при кори.
И болеют не только 60+. Достаточно часто и 60-. Хотя умирают заметно реже.
почему ? надо защищать тех кому опасно
Защита от инфекционных болезней при помощи вакцин эффективна при достаточном охвате всего населения.
Я недаром упомянул корь.
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ЛАД
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:13
ЛАД написав:
"С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали.
это всегда удивляет - с подозрением на особо опасную инф.болезнь сходила в 33 кабинет.
А потом орут: антиваксы антиваксы.
Да, и в отсутствии направлений на пцр тоже антиваксы виноваты.
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:50
ЛАД написав:
Защита от инфекционных болезней при помощи вакцин эффективна при достаточном охвате всего населения.
Постепенно этот охват будет. А вот когда - вопрос совсем другого характера, конечно.
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BìnhAutoDat
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:01
иногда даю ссылки, но не озвучивал своё мнения. считаю, если не переболел, надо привиться, бо риск сдохнуть всё таки меньше... сам не привит, бо низя.
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чик
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:03
чик написав:
иногда даю ссылки, но не озвучивал своё мнения. считаю, если не переболел, надо привиться, бо риск сдохнуть всё таки меньше... сам не привит, бо низя.
А какое противопоказание?
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stm
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:23
stm
stm написав: чик написав:
иногда даю ссылки, но не озвучивал своё мнения. считаю, если не переболел, надо привиться, бо риск сдохнуть всё таки меньше... сам не привит, бо низя.
А какое противопоказание?
, для наполнения Вашей инструкции (методических рекомендаций):https://protocol.ua/ru/tsivilniy_kodeks ... attya_286/
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Igneus
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