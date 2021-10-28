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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:40

  yama написав:
  ЛАД написав:Не массовая вакцинация не имеет смысла в данном случае. Так же, как, например, при кори.
И болеют не только 60+. Достаточно часто и 60-. Хотя умирают заметно реже.

почему ? надо защищать тех кому опасно

Защита от инфекционных болезней при помощи вакцин эффективна при достаточном охвате всего населения.
Я недаром упомянул корь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:13

  ЛАД написав:"С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали.

это всегда удивляет - с подозрением на особо опасную инф.болезнь сходила в 33 кабинет.
А потом орут: антиваксы антиваксы.
Да, и в отсутствии направлений на пцр тоже антиваксы виноваты.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Защита от инфекционных болезней при помощи вакцин эффективна при достаточном охвате всего населения.

Постепенно этот охват будет. А вот когда - вопрос совсем другого характера, конечно.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:01

иногда даю ссылки, но не озвучивал своё мнения. считаю, если не переболел, надо привиться, бо риск сдохнуть всё таки меньше... сам не привит, бо низя.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:03

  чик написав:иногда даю ссылки, но не озвучивал своё мнения. считаю, если не переболел, надо привиться, бо риск сдохнуть всё таки меньше... сам не привит, бо низя.

А какое противопоказание?
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:23

  stm написав:
  чик написав:иногда даю ссылки, но не озвучивал своё мнения. считаю, если не переболел, надо привиться, бо риск сдохнуть всё таки меньше... сам не привит, бо низя.

А какое противопоказание?

stm, для наполнения Вашей инструкции (методических рекомендаций):
https://protocol.ua/ru/tsivilniy_kodeks ... attya_286/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не вакцина это - иммуностимулятор на 6- месяцкев - и то, как повезёт. На распространение ковида особо не влияет - так как "вакцинированные" успешно болеют.
Эффективность первой стимуляции - в сокращении, в среднем, тяжести протекания заболевания. Эффективность ревакцинаций - будем посмотреть. По примеру Израиля и Британий - эффективность падает
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:39

"Вижити за будь-яку ціну!"©))

  ЛАД написав:
  Успіх написав:.....
Мало було їм часу видати ЗАКОН? - що так і так, з першого жовтня, чи листопада НЕ допускається до роботи люди ПОВНІСТЮ непровакциновані!
Все. Що складного!
......

Такого ("з першого жовтня, чи листопада") и сейчас нет.
Не допускаются с момента объявления красной зоны. А это в каждой области происходит в разное время.
Едьте реализовывать Ваше "право на працю" в другую область. ))

P.s. Но думаю, что при наличии первой прививки Вас убивать не будут и дадут доработать до минимального срока до второй прививки.

Ні!
Сьогодні мені чітко сказали - без другої вакцинації на роботу НЕ виходити! :evil:

А я ще завтра вийду - подивитись "обстаКАновку" :mrgreen: Відкрию двері, але їх забарикадую ящиками і напишу переоблік :mrgreen: щоб перевірка мене не цапнула!))
Може в такий спосіб щось та й "втіхаря" продам. :D
А що робити, якщо - "в мене вдома діти голодні! - Чєтирі синочка і лаМпочка - дочка!" :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:39

  Igneus написав:
  stm написав:
  чик написав:иногда даю ссылки, но не озвучивал своё мнения. считаю, если не переболел, надо привиться, бо риск сдохнуть всё таки меньше... сам не привит, бо низя.

А какое противопоказание?

stm, для наполнения Вашей инструкции (методических рекомендаций):
https://protocol.ua/ru/tsivilniy_kodeks ... attya_286/

Как там поживает 34500грн подскажите пожалуйста? Таки суд принял апелляцию? Давайте не забывать о процессах интересных с практической точки зрения. Вы очень много и по московским адвокатам в международных судах писали, но факт выигранного дела после как-то забывали озвучить или не выиграл и забыл ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:47

  Успіх написав:Сьогодні мені чітко сказали - без другої вакцинації на роботу НЕ виходити! :evil:

А я ще завтра вийду - подивитись "обстаКАновку" :mrgreen: Відкрию двері, але їх забарикадую ящиками і напишу переоблік :mrgreen: щоб перевірка мене не цапнула!))
Може в такий спосіб щось та й "втіхаря" продам. :D
А що робити, якщо - "в мене вдома діти голодні! - Чєтирі синочка і лаМпочка - дочка!" :mrgreen:

так тобі й треба, зраднику!
ті ж самі барикади міг робити і без першої вакинації.
Ромасик
 
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