Не вакцина это - иммуностимулятор на 6- месяцкев - и то, как повезёт. На распространение ковида особо не влияет - так как "вакцинированные" успешно болеют. Эффективность первой стимуляции - в сокращении, в среднем, тяжести протекания заболевания. Эффективность ревакцинаций - будем посмотреть. По примеру Израиля и Британий - эффективность падает
Успіх написав:..... Мало було їм часу видати ЗАКОН? - що так і так, з першого жовтня, чи листопада НЕ допускається до роботи люди ПОВНІСТЮ непровакциновані! Все. Що складного! ......
Такого ("з першого жовтня, чи листопада") и сейчас нет. Не допускаются с момента объявления красной зоны. А это в каждой области происходит в разное время. Едьте реализовывать Ваше "право на працю" в другую область. ))
P.s. Но думаю, что при наличии первой прививки Вас убивать не будут и дадут доработать до минимального срока до второй прививки.
Ні! Сьогодні мені чітко сказали - без другої вакцинації на роботу НЕ виходити!
А я ще завтра вийду - подивитись "обстаКАновку" Відкрию двері, але їх забарикадую ящиками і напишу переоблік щоб перевірка мене не цапнула!)) Може в такий спосіб щось та й "втіхаря" продам. А що робити, якщо - "в мене вдома діти голодні! - Чєтирі синочка і лаМпочка - дочка!"
Как там поживает 34500грн подскажите пожалуйста? Таки суд принял апелляцию? Давайте не забывать о процессах интересных с практической точки зрения. Вы очень много и по московским адвокатам в международных судах писали, но факт выигранного дела после как-то забывали озвучить или не выиграл и забыл
Успіх написав:Сьогодні мені чітко сказали - без другої вакцинації на роботу НЕ виходити!
А я ще завтра вийду - подивитись "обстаКАновку" Відкрию двері, але їх забарикадую ящиками і напишу переоблік щоб перевірка мене не цапнула!)) Може в такий спосіб щось та й "втіхаря" продам. А що робити, якщо - "в мене вдома діти голодні! - Чєтирі синочка і лаМпочка - дочка!"
так тобі й треба, зраднику! ті ж самі барикади міг робити і без першої вакинації.