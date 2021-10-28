RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4111411241134114>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:54

  stm написав:
  Igneus написав:
  stm написав:А какое противопоказание?

stm, для наполнения Вашей инструкции (методических рекомендаций):
https://protocol.ua/ru/tsivilniy_kodeks ... attya_286/

Как там поживает 34500грн подскажите пожалуйста? Таки суд принял апелляцию? Давайте не забывать о процессах интересных с практической точки зрения. Вы очень много и по московским адвокатам в международных судах писали, но факт выигранного дела после как-то забывали озвучить или не выиграл и забыл ;)

В дополнение Вам для наполнения Вашей инструкции (методических рекомендаций): https://protocol.ua/ru/pro_advokaturu_t ... tattya_22/

Кстати, не знаю как в Москве, к которой у Вас непреодолимая тяга, но в Киеве ВККС еще не работает. Поэтому даже ей не нужно предоставлять копий решений в подтверждение опыта профессиональной деятельности, а Вам и тем более:
https://www.dw.com/uk/v-ukraini-ukhvaly ... a-58249085
Igneus
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 29.08.18
Подякував: 679 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:04

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©)))

  Ромасик написав:
  Успіх написав:Сьогодні мені чітко сказали - без другої вакцинації на роботу НЕ виходити! :evil:

А я ще завтра вийду - подивитись "обстаКАновку")) Відкрию двері, але їх забарикадую ящиками і напишу переоблік)( щоб перевірка мене не цапнула!))
Може в такий спосіб щось та й "втіхаря" продам. ))
А що робити, якщо - "в мене вдома діти голодні! - Чєтирі синочка і лаМпочка - дочка!))

так тобі й треба, зраднику!
ті ж самі барикади міг робити і без першої вакинації.

Так я піду в середу(буде 2тижнні як...) і вколюсь другий раз - і вже зможу стояти з широко розкритою шерінкою :mrgreen: - ой, тфу ти)) - з широко розкритими дверима! :mrgreen:

п.с.
А якщо стояти весь час з забарикадованими дверима, то каси будуть 10-20-30% від умовно нормальних/100% :roll:
А дома то....
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 29 жов, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1782
З нами з: 18.03.21
Подякував: 54 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:04

Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3258
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:09

  Успіх написав:Так я піду в середу(буде 2тижнні як...) і вколюсь другий раз - і вже зможу стояти з широко розкритою шерінкою :mrgreen: - ой, тфу ти)) - з широко розкритими дверима! :mrgreen:


Застегни шеринку и марш домой. Ты женатик и в наших глазах пока еще примерный семьянин. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10358
З нами з: 14.11.11
Подякував: 401 раз.
Подякували: 4278 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Застегни шеринку

"В доме покойника дверь не закрывают"(с) :lol:

Сегодня продуктивно поработали. Даже не перечитал.
Пока буйные антиваксы в баньке, пришли более-менее конструктивные?))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5227
З нами з: 15.02.09
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).

Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.

https://thepharma.media/publications/ar ... rcQ55fENzc
Yuriyqwer
 
Повідомлень: 325
З нами з: 06.08.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:19

  stm написав:Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию?

нет еще
Ромасик
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 30.03.15
Подякував: 684 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:21

  Ромасик написав:
  stm написав:Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию?

нет еще

Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3258
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:33

stm сроки якобы прошли, но в системе нет ни да ни нет.
Ромасик
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 30.03.15
Подякував: 684 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:35

  Ромасик написав:stm сроки якобы прошли, но в системе нет ни да ни нет.

Сроки внесения данных в реестр судебных решений существуют?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3258
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4111411241134114>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gennadiy777 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7821 11536283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 19:00
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.