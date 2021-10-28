Как там поживает 34500грн подскажите пожалуйста? Таки суд принял апелляцию? Давайте не забывать о процессах интересных с практической точки зрения. Вы очень много и по московским адвокатам в международных судах писали, но факт выигранного дела после как-то забывали озвучить или не выиграл и забыл
Кстати, не знаю как в Москве, к которой у Вас непреодолимая тяга, но в Киеве ВККС еще не работает. Поэтому даже ей не нужно предоставлять копий решений в подтверждение опыта профессиональной деятельности, а Вам и тем более: https://www.dw.com/uk/v-ukraini-ukhvaly ... a-58249085
Успіх написав:Сьогодні мені чітко сказали - без другої вакцинації на роботу НЕ виходити!
А я ще завтра вийду - подивитись "обстаКАновку")) Відкрию двері, але їх забарикадую ящиками і напишу переоблік)( щоб перевірка мене не цапнула!)) Може в такий спосіб щось та й "втіхаря" продам. )) А що робити, якщо - "в мене вдома діти голодні! - Чєтирі синочка і лаМпочка - дочка!))
так тобі й треба, зраднику! ті ж самі барикади міг робити і без першої вакинації.
Так я піду в середу(буде 2тижнні як...) і вколюсь другий раз - і вже зможу стояти з широко розкритою шерінкою - ой, тфу ти)) - з широко розкритими дверима!
п.с. А якщо стояти весь час з забарикадованими дверима, то каси будуть 10-20-30% від умовно нормальних/100% А дома то....
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 29 жов, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.