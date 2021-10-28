Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).
Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.
Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!
Новая веха - 5 миллионов жертв. Летальность стабилизировалась на уровне 2%. В аккурат как у испанского гриппа, только с уровнем медицины и противоэпидемиологической борьбы, превосходящими его на 100 лет
Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).
Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.
Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!
Очень давно. Но пока, как я понимаю, к сожалению, в основном как материал для испытаний. Но хоть так.