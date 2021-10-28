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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4111411241134114

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:37

  Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).

Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.

Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня был на Западном кладбище в Одессе. Я там такого никогда не видел (езжу туда регулярно с 2016го года к отцу). Одновременно трое похорон.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:56

Новая веха - 5 миллионов жертв. Летальность стабилизировалась на уровне 2%. В аккурат как у испанского гриппа, только с уровнем медицины и противоэпидемиологической борьбы, превосходящими его на 100 лет

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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:59

  stm написав:
  Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).

Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.


Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!

Очень давно. Но пока, как я понимаю, к сожалению, в основном как материал для испытаний. Но хоть так.
airmax78
 
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