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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:37

  Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).

Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.

Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сегодня был на Западном кладбище в Одессе. Я там такого никогда не видел (езжу туда регулярно с 2016го года к отцу). Одновременно трое похорон.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:56

Новая веха - 5 миллионов жертв. Летальность стабилизировалась на уровне 2%. В аккурат как у испанского гриппа, только с уровнем медицины и противоэпидемиологической борьбы, превосходящими его на 100 лет

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:59

  stm написав:
  Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).

Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.


Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!

Очень давно. Но пока, как я понимаю, к сожалению, в основном как материал для испытаний. Но хоть так.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:04

  zРадио написав:Новая веха - 5 миллионов жертв. Летальность стабилизировалась на уровне 2%. В аккурат как у испанского гриппа, только с уровнем медицины и противоэпидемиологической борьбы, превосходящими его на 100 лет

Зображення

Уверен, что и у испанского и у короны летальность в разы выше. На территории развалившейся рос империи в то время учёт вообще не велся. В большей части Австро-Венгерской и Османской - думаю тоже. Да и в других, менее развитых частях мира, тоже. Так и с короной сейчас. В Украине люди умирают, в основном, от "двусторонней пневмонии" а не от короновируса.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:14

  airmax78 написав:Сегодня был на Западном кладбище в Одессе. Я там такого никогда не видел (езжу туда регулярно с 2016го года к отцу). Одновременно трое похорон.

у мну подруга "хозяйка" всех анубисов, ну ты видел их рафики и это заработки десятки лямов баксов. грит мрут тьма, но семья не привита... пьют амиксин пока, хотя в совиньоне мрут, как и везде.
Востаннє редагувалось чик в П'ят 29 жов, 2021 19:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:16

  airmax78 написав:Уверен, что и у испанского и у короны летальность в разы выше. На территории развалившейся рос империи в то время учёт вообще не велся. Да и в других, менее развитых частях мира, тоже. Так и с короной сейчас. В Украине люди умирают, в основном, от "двусторонней пневмонии" а не от короновируса.


Избыточная смертность выше официальной статистики умерших от ковида где-то на 65%. Это у нас (за 8 месяцев года 61 тыс - избыточная смертность, 37 тыс - идентифицированные жертвы ковида).

По миру не знаю, но по РФ, например, сильно выше. Индия и Китай тоже сказки рассказывают - с их то населением...

Но тут важно понимать, что недоучтено и количество заболевших. Т.е. занижены одновременно числитель и знаменатель. Так что в плане летальности как медицинского показателя (Case Fatality Ratio) реальность может соответствовать статистике. А уровень смертности (Mortality Ratio), показывающий долю жертв ковида к населению, при этом, наверняка, занижен в 1,5-2 раза
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:20

  stm написав:
  Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).

Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.

Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!

Морская свинка: ура, на мне будут ставить опыты!
Guineapig
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:23

  Guineapig написав:
  stm написав:
  Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).

Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.

Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!

Морская свинка: ура, на мне будут ставить опыты!

Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:32

  stm написав:
  justit написав:Она кого-то убедила не колоть вакцину?

А Вы кого-то убедили не делать этого?


Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы
justit
 
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П'ят 29 жов, 2021 19:43
ЛОБ

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