Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).
Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.
Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!
Новая веха - 5 миллионов жертв. Летальность стабилизировалась на уровне 2%. В аккурат как у испанского гриппа, только с уровнем медицины и противоэпидемиологической борьбы, превосходящими его на 100 лет
Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).
Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.
Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!
Очень давно. Но пока, как я понимаю, к сожалению, в основном как материал для испытаний. Но хоть так.
zРадио написав:Новая веха - 5 миллионов жертв. Летальность стабилизировалась на уровне 2%. В аккурат как у испанского гриппа, только с уровнем медицины и противоэпидемиологической борьбы, превосходящими его на 100 лет
Уверен, что и у испанского и у короны летальность в разы выше. На территории развалившейся рос империи в то время учёт вообще не велся. В большей части Австро-Венгерской и Османской - думаю тоже. Да и в других, менее развитых частях мира, тоже. Так и с короной сейчас. В Украине люди умирают, в основном, от "двусторонней пневмонии" а не от короновируса.
airmax78 написав:Уверен, что и у испанского и у короны летальность в разы выше. На территории развалившейся рос империи в то время учёт вообще не велся. Да и в других, менее развитых частях мира, тоже. Так и с короной сейчас. В Украине люди умирают, в основном, от "двусторонней пневмонии" а не от короновируса.
Избыточная смертность выше официальной статистики умерших от ковида где-то на 65%. Это у нас (за 8 месяцев года 61 тыс - избыточная смертность, 37 тыс - идентифицированные жертвы ковида).
По миру не знаю, но по РФ, например, сильно выше. Индия и Китай тоже сказки рассказывают - с их то населением...
Но тут важно понимать, что недоучтено и количество заболевших. Т.е. занижены одновременно числитель и знаменатель. Так что в плане летальности как медицинского показателя (Case Fatality Ratio) реальность может соответствовать статистике. А уровень смертности (Mortality Ratio), показывающий долю жертв ковида к населению, при этом, наверняка, занижен в 1,5-2 раза
Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).
Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.
Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!
Yuriyqwer написав:Стара стаття про про те як і чому фармгіганти платять нашим медичним «експертам». Зокрема Лапій який завзято розхвалює чудодійну рідину на ТБ каналах «на підсосі» у Файзера ще з 2017 (як мінімум).
Эндокринолог Маньковский, кардиолог Коваленко, иммунологи Крамарев, Чопьяк и Лапий получили не менее 9 млн грн от фармгигантов Pfizer, Sanofi, Roche, AstraZeneca, Bayer, Abbott, MSD и многих других.
Чёрт, Украину приняли в большую игру биотех! Это круто!!!
Морская свинка: ура, на мне будут ставить опыты!
Это как посмотреть. Лечиться молитвами и подорожником тоже не огонь