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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:35
justit написав: stm написав: justit написав:
Она кого-то убедила не колоть вакцину?
А Вы кого-то убедили не делать этого?
Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы
76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:36
ЛАД написав:
P.s. Вам сегодня опять скучно?
Решили заняться "логическими шарадами" (а попросту, словоблудием)?
Слоаоблудием и занимаемся.
В мире пандемия, а в городах концерты, кафе полны... И это приуровне вакцинации 18% 🤔
Как же так то?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:37
Цитрин написав: Xenon написав:
Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны
Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.
Нет конечно, все это доказано известными учёными.
Спросите любого 😊
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:42
Ромасик написав: ЛАД написав:
"С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали.
это всегда удивляет - с подозрением на особо опасную инф.болезнь сходила в 33 кабинет.
А потом орут: антиваксы антиваксы.
Да, и в отсутствии направлений на пцр тоже антиваксы виноваты.
Ну заразила по пути кого-то.
Это ж просто насморк.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:46
stm написав: justit написав:
Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы
76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева.
Хоть какой-то прогресс.
Но из под палки. 😑
Опа.
В Ровно полиовирус.
Это в дополнение к ковиду. 😑
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П'ят 29 жов, 2021 19:43
ЛОБ
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