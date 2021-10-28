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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4112411341144115 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 19 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 108 Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:35 justit написав: stm написав: justit написав: Она кого-то убедила не колоть вакцину? Она кого-то убедила не колоть вакцину?

А Вы кого-то убедили не делать этого? А Вы кого-то убедили не делать этого?



Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева. 76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева. stm

Повідомлень: 3260 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:36 ЛАД написав: P.s. Вам сегодня опять скучно?

Решили заняться "логическими шарадами" (а попросту, словоблудием)? P.s. Вам сегодня опять скучно?Решили заняться "логическими шарадами" (а попросту, словоблудием)?



Слоаоблудием и занимаемся.

В мире пандемия, а в городах концерты, кафе полны... И это приуровне вакцинации 18% 🤔

Как же так то? Слоаоблудием и занимаемся.В мире пандемия, а в городах концерты, кафе полны... И это приуровне вакцинации 18% 🤔Как же так то? justit Повідомлень: 5431 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:37 Цитрин написав: Xenon написав: Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны



Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть. Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.



Нет конечно, все это доказано известными учёными.

Спросите любого 😊 Нет конечно, все это доказано известными учёными.Спросите любого 😊 justit Повідомлень: 5431 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:42 Ромасик написав: ЛАД написав: "С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали. "С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали.

это всегда удивляет - с подозрением на особо опасную инф.болезнь сходила в 33 кабинет.

А потом орут: антиваксы антиваксы.

Да, и в отсутствии направлений на пцр тоже антиваксы виноваты. это всегда удивляет - с подозрением на особо опасную инф.болезнь сходила в 33 кабинет.А потом орут: антиваксы антиваксы.Да, и в отсутствии направлений на пцр тоже антиваксы виноваты.



Ну заразила по пути кого-то.

Это ж просто насморк. Ну заразила по пути кого-то.Это ж просто насморк. justit Повідомлень: 5431 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:46 stm написав: justit написав:



Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева. 76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева.



Хоть какой-то прогресс.

Но из под палки. 😑



Опа.

В Ровно полиовирус.

Это в дополнение к ковиду. 😑 Хоть какой-то прогресс.Но из под палки. 😑Опа.В Ровно полиовирус.Это в дополнение к ковиду. 😑 justit Повідомлень: 5431 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4112411341144115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7823 11543038

ЛОБ П'ят 29 жов, 2021 19:43