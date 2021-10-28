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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4112411341144115

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:35

  justit написав:
  stm написав:
  justit написав:Она кого-то убедила не колоть вакцину?

А Вы кого-то убедили не делать этого?


Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:36

  ЛАД написав:P.s. Вам сегодня опять скучно?
Решили заняться "логическими шарадами" (а попросту, словоблудием)?


Слоаоблудием и занимаемся.
В мире пандемия, а в городах концерты, кафе полны... И это приуровне вакцинации 18% 🤔
Как же так то? :)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:37

  Цитрин написав:
  Xenon написав:Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны


Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.


Нет конечно, все это доказано известными учёными.
Спросите любого 😊
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:42

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:"С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали.

это всегда удивляет - с подозрением на особо опасную инф.болезнь сходила в 33 кабинет.
А потом орут: антиваксы антиваксы.
Да, и в отсутствии направлений на пцр тоже антиваксы виноваты.


Ну заразила по пути кого-то.
Это ж просто насморк.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:46

  stm написав:
  justit написав:

Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева.


Хоть какой-то прогресс.
Но из под палки. 😑

Опа.
В Ровно полиовирус.
Это в дополнение к ковиду. 😑
justit
 
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П'ят 29 жов, 2021 19:43
ЛОБ

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