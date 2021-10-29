В МОЗ уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.



По крайней мере так утверждает глава МОЗ Виктор Ляшко.



"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года на количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает".



По его словам, для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.