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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:35

  justit написав:
  stm написав:
  justit написав:Она кого-то убедила не колоть вакцину?

А Вы кого-то убедили не делать этого?


Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:36

  ЛАД написав:P.s. Вам сегодня опять скучно?
Решили заняться "логическими шарадами" (а попросту, словоблудием)?


Слоаоблудием и занимаемся.
В мире пандемия, а в городах концерты, кафе полны... И это приуровне вакцинации 18% 🤔
Как же так то? :)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:37

  Цитрин написав:
  Xenon написав:Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны


Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.


Нет конечно, все это доказано известными учёными.
Спросите любого 😊
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:42

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:"С температурой идите в 33 кабинет". Сходила, послушали.

это всегда удивляет - с подозрением на особо опасную инф.болезнь сходила в 33 кабинет.
А потом орут: антиваксы антиваксы.
Да, и в отсутствии направлений на пцр тоже антиваксы виноваты.


Ну заразила по пути кого-то.
Это ж просто насморк.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:46

  stm написав:
  justit написав:

Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

76,32% и это мы только-только ввели красные зоны без Киева.


Хоть какой-то прогресс.
Но из под палки. 😑

Опа.
В Ровно полиовирус.
Это в дополнение к ковиду. 😑
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:41

Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook :shock:

Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве :?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:48

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що у європейському регіоні вже чотири тижні поспіль росте захворюваність на коронавірус.
Незважаючи на це, 45 країн рекомендували школам працювати, і лише дві — піти на дистанційне навчання.
ВООЗ зазначає, що школи мають стати останніми закладами, які закриють свої двері через поширення вірусу.
«Повсюдне закриття шкіл торік, яке порушило право на освіту мільйонів дітей та підлітків, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту дітей. Ми не можемо повторювати ті ж помилки», — сказав Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:49

Бустеризаторы довольно урчат :)

В МОЗ уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.

По крайней мере так утверждает глава МОЗ Виктор Ляшко.

"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года на количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает".

По его словам, для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.

https://t.me/apnewsua/13890

Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:52

Цікаво...

По оценкам экспертов. наиболее частый симптомов в случае легкого течения болезни – головная боль.
Как заявила невролог, доктор медицинских наук Маргарита Наприенко, головная боль при COVID-19 у людей со склонностью к мигреням – «благоприятный» признак :shock:
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/vr ... onavirusa/
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:52

  fler написав:Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook :shock:

Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве :?


В Киеве вроде как половина уже вакцинирована. Может и больше.
Libo
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П'ят 29 жов, 2021 19:43
ЛОБ

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