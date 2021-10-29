Xenon написав:Вакцина НЕ защищает от болезнии, вакцина защищает от ТЯЖЕЛОЙ формы и возможной смерти от короны
Всегда удивляло - на чём основаны предположения, что вакцина как-то влияет на форму протекания болезни? Ведь это зависит от индивидуальных особенностей человека, которые у всех разные и никакая вакцина просто не в состоянии все их учесть.
Нет конечно, все это доказано известными учёными. Спросите любого 😊
Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що у європейському регіоні вже чотири тижні поспіль росте захворюваність на коронавірус. Незважаючи на це, 45 країн рекомендували школам працювати, і лише дві — піти на дистанційне навчання. ВООЗ зазначає, що школи мають стати останніми закладами, які закриють свої двері через поширення вірусу. «Повсюдне закриття шкіл торік, яке порушило право на освіту мільйонів дітей та підлітків, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту дітей. Ми не можемо повторювати ті ж помилки», — сказав Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.
В МОЗ уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.
По крайней мере так утверждает глава МОЗ Виктор Ляшко.
"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года на количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает".
По его словам, для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.
По оценкам экспертов. наиболее частый симптомов в случае легкого течения болезни – головная боль. Как заявила невролог, доктор медицинских наук Маргарита Наприенко, головная боль при COVID-19 у людей со склонностью к мигреням – «благоприятный» признак https://cursorinfo.co.il/coronavirus/vr ... onavirusa/
fler написав:Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook
Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве
В Киеве вроде как половина уже вакцинирована. Может и больше.