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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:59
Успіх написав: stm написав:
простому пересечному тоже надо читать законы, а не слушать пророков Ютуб как разбогатеть
Прості-пересічні тільки ящик і радіо слухають/вірять
А якби дивились на ютубчику, як розбагатіти, то точно би вижили в будь-який карантин/лоХдаун!!!
Поэтому им надо прежде всего перестать быть "простыми пересичными", а стать людьми с чувством собственного достоинства.
Востаннє редагувалось Starikan
в П'ят 29 жов, 2021 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:59
stm написав:
Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию?
stm написав:
Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста
Скорее всего, я пропустил первоисточник Вашей очередной навязчивой мысли!
О чем это Вы и с чего Вы решили, что я должен на нее реагировать?
Кстати, Вы в первом отделе не практиковались, а то очень похоже?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:02
Libo написав: fler написав:
Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook
Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве
В Киеве вроде как половина уже вакцинирована. Может и больше.
Хз... Я сегодня спросила у одного своего коллеги из ВР: почему в ВР раньше платили большие деньги за подпольную вакцинацию, а сейчас не хотят и даром прививаться. Он ответил: да, платили даже по 3000 евро, но... потом увидели, что не помогает. Некоторые после прививок болели еще тяжелее, чем до них.
Такой же ответ я слышала от других людей из моего круга общения в Киеве.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:10
fler написав:
Хз... Я сегодня спросила у одного своего коллеги из ВР: почему в ВР раньше платили большие деньги за подпольную вакцинацию, а сейчас не хотят и даром прививаться. Он ответил: да, платили даже по 3000 евро, но... потом увидели, что не помогает. Некоторые после прививок болели еще тяжелее, чем до них.
Такой же ответ я слышала от других людей из моего круга общения в Киеве.
Ты с каким-то московским патриархатом там общаешься.
Не слушай их и немедленно вакцинируйся.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:14
Цитрин написав: ЛАД написав:
А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам.
А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми?
У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. И она миллиарды лет успешно справлялась с этой задачей.
Особенно успешно у нее получилось с динозаврами
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:15
fler написав: Вкладчик1234 написав:
Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"?
Денег нет, но вы держитесь (с)
На "идеологически-верные" вакцины "деньги есть", как и на кислород из Польши.
Да что говорить - на парады 5млд и флагштоки по 100млн (которые покосились или завалились через несколько дней) "деньги есть"
Впрочем, ничего нового
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:20
Igneus написав: stm написав:
Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию?
stm написав:
Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста
Скорее всего, я пропустил первоисточник Вашей очередной навязчивой мысли!
О чем это Вы и с чего Вы решили, что я должен на нее реагировать?
Кстати, Вы в первом отделе не практиковались, а то очень похоже?
Первый отдел при СССР, знаю о нём от матери. Отца на всеношную поговорить забирали прямиком с работы. Причина первая же посылка от её институтской подруги из Канады. Мне тогда было 3 года. Отличное время было, вижу у Вас по нему ностальгия. Я всей этой радости простого человека не помню, но вот кошмар, что за шоколадку можно легко стать врагом советского народа - легко. Сейчас такая же радость простого белорусского или русского человека вернулась в 21 веке. Нас обошло такое счастье, но цена кровь и война.
Не ответите, как профессионал, в реестр судебных решений данные должны вносить в течение срока какого? а то Ромка ушел в глухой отказ, а Вы вот вспомнили, но безответно
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:32
Вкладчик1234 написав:
Бустеризаторы довольно урчат
В МОЗ уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.
"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года на количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает".
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Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"?
а пожелают добровольно принудительно?
украинской вакцине недавно год исполнился.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:34
justit написав: stm написав: justit написав:
Она кого-то убедила не колоть вакцину?
А Вы кого-то убедили не делать этого?
Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы
Так в том и смысл.
Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот.
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