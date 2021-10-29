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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4114411541164117> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 19 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 108 Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:59 Успіх написав: stm написав: простому пересечному тоже надо читать законы, а не слушать пророков Ютуб как разбогатеть простому пересечному тоже надо читать законы, а не слушать пророков Ютуб как разбогатеть Прості-пересічні тільки ящик і радіо слухають/вірять

А якби дивились на ютубчику, як розбагатіти, то точно би вижили в будь-який карантин/лоХдаун!!! Прості-пересічні тільки ящик і радіо слухають/вірятьА якби дивились на ютубчику, як розбагатіти, то точно би вижили в будь-який карантин/лоХдаун!!!

Поэтому им надо прежде всего перестать быть "простыми пересичными", а стать людьми с чувством собственного достоинства. Поэтому им надо прежде всего перестать быть "простыми пересичными", а стать людьми с чувством собственного достоинства. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 29 жов, 2021 21:00, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 18432 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2281 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:59 stm написав: Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию? Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию? stm написав: Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста

Скорее всего, я пропустил первоисточник Вашей очередной навязчивой мысли!

О чем это Вы и с чего Вы решили, что я должен на нее реагировать?

Кстати, Вы в первом отделе не практиковались, а то очень похоже? Скорее всего, я пропустил первоисточник Вашей очередной навязчивой мысли!О чем это Вы и с чего Вы решили, что я должен на нее реагировать?Кстати, Вы в первом отделе не практиковались, а то очень похоже? Igneus Повідомлень: 1134 З нами з: 29.08.18 Подякував: 679 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:02 Libo написав: fler написав: Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook



Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в FacebookНу, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве



В Киеве вроде как половина уже вакцинирована. Может и больше. В Киеве вроде как половина уже вакцинирована. Может и больше.



Хз... Я сегодня спросила у одного своего коллеги из ВР: почему в ВР раньше платили большие деньги за подпольную вакцинацию, а сейчас не хотят и даром прививаться. Он ответил: да, платили даже по 3000 евро, но... потом увидели, что не помогает. Некоторые после прививок болели еще тяжелее, чем до них.

Такой же ответ я слышала от других людей из моего круга общения в Киеве. Хз... Я сегодня спросила у одного своего коллеги из ВР: почему в ВР раньше платили большие деньги за подпольную вакцинацию, а сейчас не хотят и даром прививаться. Он ответил: да, платили даже по 3000 евро, но... потом увидели, что не помогает. Некоторые после прививок болели еще тяжелее, чем до них.Такой же ответ я слышала от других людей из моего круга общения в Киеве. fler

Повідомлень: 2213 З нами з: 07.08.09 Подякував: 676 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:04 Вкладчик1234 написав: Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"? Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"?



Денег нет, но вы держитесь (с) Денег нет, но вы держитесь (с) fler

Повідомлень: 2213 З нами з: 07.08.09 Подякував: 676 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:10 fler написав: Хз... Я сегодня спросила у одного своего коллеги из ВР: почему в ВР раньше платили большие деньги за подпольную вакцинацию, а сейчас не хотят и даром прививаться. Он ответил: да, платили даже по 3000 евро, но... потом увидели, что не помогает. Некоторые после прививок болели еще тяжелее, чем до них.

Такой же ответ я слышала от других людей из моего круга общения в Киеве. Хз... Я сегодня спросила у одного своего коллеги из ВР: почему в ВР раньше платили большие деньги за подпольную вакцинацию, а сейчас не хотят и даром прививаться. Он ответил: да, платили даже по 3000 евро, но... потом увидели, что не помогает. Некоторые после прививок болели еще тяжелее, чем до них.Такой же ответ я слышала от других людей из моего круга общения в Киеве.



Ты с каким-то московским патриархатом там общаешься.

Не слушай их и немедленно вакцинируйся. Ты с каким-то московским патриархатом там общаешься.Не слушай их и немедленно вакцинируйся. Libo 2

Повідомлень: 10363 З нами з: 14.11.11 Подякував: 401 раз. Подякували: 4278 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:14 Цитрин написав: ЛАД написав: А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам. А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам. А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми?

У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. И она миллиарды лет успешно справлялась с этой задачей. А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми?У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. И она миллиарды лет успешно справлялась с этой задачей.

Особенно успешно у нее получилось с динозаврами Особенно успешно у нее получилось с динозаврами Starikan 2 Повідомлень: 18432 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2281 раз. Подякували: 3016 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:15 fler написав: Вкладчик1234 написав: Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"? Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"?



Денег нет, но вы держитесь (с) Денег нет, но вы держитесь (с)

На "идеологически-верные" вакцины "деньги есть", как и на кислород из Польши.

Да что говорить - на парады 5млд и флагштоки по 100млн (которые покосились или завалились через несколько дней) "деньги есть"

Впрочем, ничего нового На "идеологически-верные" вакцины "деньги есть", как и на кислород из Польши.Да что говорить - на парады 5млд и флагштоки по 100млн (которые покосились или завалились через несколько дней) "деньги есть"Впрочем, ничего нового Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15471 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8578 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:20 Igneus написав: stm написав: Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию? Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию? stm написав: Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста

Скорее всего, я пропустил первоисточник Вашей очередной навязчивой мысли!

О чем это Вы и с чего Вы решили, что я должен на нее реагировать?

Кстати, Вы в первом отделе не практиковались, а то очень похоже? Скорее всего, я пропустил первоисточник Вашей очередной навязчивой мысли!О чем это Вы и с чего Вы решили, что я должен на нее реагировать?Кстати, Вы в первом отделе не практиковались, а то очень похоже?

Первый отдел при СССР, знаю о нём от матери. Отца на всеношную поговорить забирали прямиком с работы. Причина первая же посылка от её институтской подруги из Канады. Мне тогда было 3 года. Отличное время было, вижу у Вас по нему ностальгия. Я всей этой радости простого человека не помню, но вот кошмар, что за шоколадку можно легко стать врагом советского народа - легко. Сейчас такая же радость простого белорусского или русского человека вернулась в 21 веке. Нас обошло такое счастье, но цена кровь и война.

Не ответите, как профессионал, в реестр судебных решений данные должны вносить в течение срока какого? а то Ромка ушел в глухой отказ, а Вы вот вспомнили, но безответно Первый отдел при СССР, знаю о нём от матери. Отца на всеношную поговорить забирали прямиком с работы. Причина первая же посылка от её институтской подруги из Канады. Мне тогда было 3 года. Отличное время было, вижу у Вас по нему ностальгия. Я всей этой радости простого человека не помню, но вот кошмар, что за шоколадку можно легко стать врагом советского народа - легко. Сейчас такая же радость простого белорусского или русского человека вернулась в 21 веке. Нас обошло такое счастье, но цена кровь и война.Не ответите, как профессионал, в реестр судебных решений данные должны вносить в течение срока какого? а то Ромка ушел в глухой отказ, а Вы вот вспомнили, но безответно stm

Повідомлень: 3261 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:32 Вкладчик1234 написав: Бустеризаторы довольно урчат



В МОЗ уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.



"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года на количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает ".

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Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"? Бустеризаторы довольно урчат

а пожелают добровольно принудительно?

украинской вакцине недавно год исполнился. а пожелают добровольно принудительно?украинской вакцине недавно год исполнился. Ромасик Повідомлень: 3282 З нами з: 30.03.15 Подякував: 685 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:34 justit написав: stm написав: justit написав: Она кого-то убедила не колоть вакцину? Она кого-то убедила не колоть вакцину?

А Вы кого-то убедили не делать этого? А Вы кого-то убедили не делать этого?



Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

Так в том и смысл.

Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот. Так в том и смысл.Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот. ЛАД 2 Повідомлень: 20229 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4114411541164117> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 29 жов, 2021 19:43