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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4114411541164117>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:59

  Успіх написав:
  stm написав:простому пересечному тоже надо читать законы, а не слушать пророков Ютуб как разбогатеть
Прості-пересічні тільки ящик і радіо слухають/вірять :)
А якби дивились на ютубчику, як розбагатіти, то точно би вижили в будь-який карантин/лоХдаун!!! :D

Поэтому им надо прежде всего перестать быть "простыми пересичными", а стать людьми с чувством собственного достоинства.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 29 жов, 2021 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:59

  stm написав:Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию?
  stm написав:Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста

Скорее всего, я пропустил первоисточник Вашей очередной навязчивой мысли!
О чем это Вы и с чего Вы решили, что я должен на нее реагировать?
Кстати, Вы в первом отделе не практиковались, а то очень похоже?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:02

  Libo написав:
  fler написав:Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook :shock:

Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве :?


В Киеве вроде как половина уже вакцинирована. Может и больше.


Хз... Я сегодня спросила у одного своего коллеги из ВР: почему в ВР раньше платили большие деньги за подпольную вакцинацию, а сейчас не хотят и даром прививаться. Он ответил: да, платили даже по 3000 евро, но... потом увидели, что не помогает. Некоторые после прививок болели еще тяжелее, чем до них.
Такой же ответ я слышала от других людей из моего круга общения в Киеве.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:04

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"?


Денег нет, но вы держитесь (с) :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:10

  fler написав:Хз... Я сегодня спросила у одного своего коллеги из ВР: почему в ВР раньше платили большие деньги за подпольную вакцинацию, а сейчас не хотят и даром прививаться. Он ответил: да, платили даже по 3000 евро, но... потом увидели, что не помогает. Некоторые после прививок болели еще тяжелее, чем до них.
Такой же ответ я слышала от других людей из моего круга общения в Киеве.


Ты с каким-то московским патриархатом там общаешься. :o
Не слушай их и немедленно вакцинируйся. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:14

  Цитрин написав:
  ЛАД написав: А стали антиваксами такие количества людей, конечно, не "на основе наблюдений и логических заключений", а на основе безграмотности и излишнего доверия слухам.
А Вам не приходила мысль, что эти глупости и безграотные слухи как раз и есть результат механизма, с помощью которого природа управляет людьми? :)
У природы ведь задача не в том, чтобы поумничать и чтото умное вложить людям в головы, а в том, чтобы сохранить популяцию в случае форс-мажора. И она миллиарды лет успешно справлялась с этой задачей.

Особенно успешно у нее получилось с динозаврами 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:15

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"?


Денег нет, но вы держитесь (с) :wink:

На "идеологически-верные" вакцины "деньги есть", как и на кислород из Польши.
Да что говорить - на парады 5млд и флагштоки по 100млн (которые покосились или завалились через несколько дней) "деньги есть"
Впрочем, ничего нового
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:20

  Igneus написав:
  stm написав:Igneus34500грн подскажите пожалуйста приняли апелляцию?
  stm написав:Срок до когда директор может подать озвучте пожалуйста

Скорее всего, я пропустил первоисточник Вашей очередной навязчивой мысли!
О чем это Вы и с чего Вы решили, что я должен на нее реагировать?
Кстати, Вы в первом отделе не практиковались, а то очень похоже?

Первый отдел при СССР, знаю о нём от матери. Отца на всеношную поговорить забирали прямиком с работы. Причина первая же посылка от её институтской подруги из Канады. Мне тогда было 3 года. Отличное время было, вижу у Вас по нему ностальгия. Я всей этой радости простого человека не помню, но вот кошмар, что за шоколадку можно легко стать врагом советского народа - легко. Сейчас такая же радость простого белорусского или русского человека вернулась в 21 веке. Нас обошло такое счастье, но цена кровь и война.
Не ответите, как профессионал, в реестр судебных решений данные должны вносить в течение срока какого? а то Ромка ушел в глухой отказ, а Вы вот вспомнили, но безответно ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:32

  Вкладчик1234 написав:Бустеризаторы довольно урчат :)

В МОЗ уже готовятся к введению украинцам третьей дозы. Вакцины на третью прививку хватит всем желающим.

"Относительно бустерной дозы. У нас есть контракт с одним из популярных производителей на два года на количество вакцин, которое позволит нам либо бустерную или повторную - вторую прививку сделать тем, кто этого пожелает".
[/url]

Кстати, а что там "уникальная украинская вакцина"?

а пожелают добровольно принудительно?
украинской вакцине недавно год исполнился.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:34

  justit написав:
  stm написав:
  justit написав:Она кого-то убедила не колоть вакцину?

А Вы кого-то убедили не делать этого?


Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

Так в том и смысл.
Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот.
ЛАД
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