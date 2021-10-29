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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4114411541164117

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
19
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:37

  fler написав:Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook :shock:

Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве :?

В связи с этой темой - наметился ажиотаж на "вакцинацию".
Смотрю фоточки из пунктов "вакцинации" в санкционных пабликах телеги - просто трэш. Толкучка похлеще чем в метро. Тупо мясорубка.

"Так победят!" (ковид)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:44

Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило.

"Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - рассказывал Ильницкий.

Но тем не менее, "Дельта" взяла свое. По состоянию на 28 октября в городе было уже 27 заболевших. Одна пожилая женщина госпитализирована, она не был привита. Всего же из 27 заболевших, 17 непривиты и 10 вакцинированы.

Что говорят жители города о "моршинском чуде"
В самом Моршине, впрочем, мнения по поводу "чуда" разделились.

"У нас и правда многие привились, чтобы продолжать работать - ведь большинство людей трудятся в санаториях. Завод минеральных вод, это пару сотен человек, вынудили уколоться. Плюс экология, горы, лес - все это способствует здоровью", - рассказывает нам жительница Моршина Галина Симко.

Другие уверены в манипуляциях ради рапорта о "перемоге" и рекламы для курорта.

"Наш Моршин - это село, откуда половина уехала на заработки, а остальные работают в санаториях, потому либо прививаются, либо покупают справку. А те, кто болеет, дома сидят и тесты не сдают, по врачам не бегают. И, говорят, что больных на самом деле больше. И главное - в Моршине нет ковидного отделения, нет лаборатории. Поэтому, ясное дело, якобы нет ковидных больных", - говорит нам моршинец Роман Солтис.

О том, что "моршинское" чудо не более чем миф, говорит и львовский юрист Теодор Дякив.

"Там 4 тысячи жителей и нет ковидного отделения. Я в шутку писал, что туда просто тестов не завезли, а оказывается, что тестирование там и не проводят. Так что это город для информационной "потемкинской деревни" Минздрава.

Людей с подозрением на ковид отправляют за 10 км, в Стрыйскую районную больницу с ковидным отделением", - говорит нам Дякив.

Алла Кит из Моршина заметила, что треть от официально зарегистрированных на сегодня больных ковидом в Моршине вакцинированы.

"В Моршине болеют ковидом так же, как и в других городах Украины (если брать сравнения по цифрам), единственное и весомое исключение - это отсутствие летальных исходов", - говорит она.

В соцсетях приводят такое сравнение между коллективно привитым Моршином и "неколлективно привитой" Львовской областью.

Моршин: население 4239 человек. По состоянию на сегодня там болели 44 или 1,038% жителей. Львовская область: население больше 2,5 миллиона. Болело 26,5 тысяч, или 1,056% жителей.

"А если сравнить Моршин с каким-нибудь другим карпатским курортным городком, то все становится гораздо печальнее. К примеру, в Трускавце с его 30-тысячным населением сейчас болеют только 70 человек. То есть в "недовитом" Трускавце заболеваемость вчетверо ниже, чем в привитом и перевитом Моршине. Даже неприлично как-то выходит", - отмечает блогер Сергей Дибров.

В тоже время, заслуживает внимание тот факт, что летальных случаев в Моршине действительно нет, а тяжелых мало. А это работает как аргумент в пользу вакцинации.
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Повідомлень: 15471
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  #<1 ... 4114411541164117
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