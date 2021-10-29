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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4114411541164117 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 108 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 19 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 108 Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:37 fler написав: Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook



Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в FacebookНу, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве

В связи с этой темой - наметился ажиотаж на "вакцинацию".

Смотрю фоточки из пунктов "вакцинации" в санкционных пабликах телеги - просто трэш. Толкучка похлеще чем в метро. Тупо мясорубка.



"Так победят!" (ковид) В связи с этой темой - наметился ажиотаж на "вакцинацию".Смотрю фоточки из пунктов "вакцинации" в санкционных пабликах телеги - просто трэш. Толкучка похлеще чем в метро. Тупо мясорубка."Так победят!" (ковид) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15472 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8578 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:44



"Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - рассказывал Ильницкий.



Но тем не менее, "Дельта" взяла свое. По состоянию на 28 октября в городе было уже 27 заболевших. Одна пожилая женщина госпитализирована, она не был привита. Всего же из 27 заболевших, 17 непривиты и 10 вакцинированы.



Что говорят жители города о "моршинском чуде"

В самом Моршине, впрочем, мнения по поводу "чуда" разделились.



"У нас и правда многие привились, чтобы продолжать работать - ведь большинство людей трудятся в санаториях. Завод минеральных вод, это пару сотен человек, вынудили уколоться. Плюс экология, горы, лес - все это способствует здоровью", - рассказывает нам жительница Моршина Галина Симко.



Другие уверены в манипуляциях ради рапорта о "перемоге" и рекламы для курорта.



"Наш Моршин - это село, откуда половина уехала на заработки, а остальные работают в санаториях, потому либо прививаются, либо покупают справку. А те, кто болеет, дома сидят и тесты не сдают, по врачам не бегают. И, говорят, что больных на самом деле больше. И главное - в Моршине нет ковидного отделения, нет лаборатории. Поэтому, ясное дело, якобы нет ковидных больных", - говорит нам моршинец Роман Солтис.



О том, что "моршинское" чудо не более чем миф, говорит и львовский юрист Теодор Дякив.



"Там 4 тысячи жителей и нет ковидного отделения. Я в шутку писал, что туда просто тестов не завезли, а оказывается, что тестирование там и не проводят. Так что это город для информационной "потемкинской деревни" Минздрава.



Людей с подозрением на ковид отправляют за 10 км, в Стрыйскую районную больницу с ковидным отделением", - говорит нам Дякив.



Алла Кит из Моршина заметила, что треть от официально зарегистрированных на сегодня больных ковидом в Моршине вакцинированы.



"В Моршине болеют ковидом так же, как и в других городах Украины (если брать сравнения по цифрам), единственное и весомое исключение - это отсутствие летальных исходов", - говорит она.



В соцсетях приводят такое сравнение между коллективно привитым Моршином и "неколлективно привитой" Львовской областью.



Моршин: население 4239 человек. По состоянию на сегодня там болели 44 или 1,038% жителей. Львовская область: население больше 2,5 миллиона. Болело 26,5 тысяч, или 1,056% жителей.



"А если сравнить Моршин с каким-нибудь другим карпатским курортным городком, то все становится гораздо печальнее. К примеру, в Трускавце с его 30-тысячным населением сейчас болеют только 70 человек. То есть в "недовитом" Трускавце заболеваемость вчетверо ниже, чем в привитом и перевитом Моршине. Даже неприлично как-то выходит", - отмечает блогер Сергей Дибров.



В тоже время, заслуживает внимание тот факт, что летальных случаев в Моршине действительно нет, а тяжелых мало. А это работает как аргумент в пользу вакцинации. Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15472 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8578 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:04 ЛАД написав: justit написав: Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

Так в том и смысл.

Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот. Так в том и смысл.Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот.



Ну оно так и есть

"ваксы/неваксы 20/80"

Вроде как Вы оговорились? Ну оно так и есть"ваксы/неваксы 20/80"Вроде как Вы оговорились? justit Повідомлень: 5432 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:23



Спад заболеваемости коронавирусом стоит ожидать в декабре-январе. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию «Гордон»:



«Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года». Интересно, на чём основан такой "прогноз"? По логике "свидетелей ковида" заболеваемость должна вырасти до "плюс бесконечности" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15472 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8578 раз. Подякували: 4137 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:37 УВ justit написав: ЛАД написав: justit написав: Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

Так в том и смысл.

Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот. Так в том и смысл.Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот.



Ну оно так и есть

"ваксы/неваксы 20/80"

Вроде как Вы оговорились? Ну оно так и есть"ваксы/неваксы 20/80"Вроде как Вы оговорились?

Не оговорился, так и есть.

Для этого и пишут флеры, ромасики и пр. УВНе оговорился, так и есть.Для этого и пишут флеры, ромасики и пр. ЛАД 2 Повідомлень: 20230 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:10 Вкладчик1234 написав: Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило.



В тоже время, заслуживает внимание тот факт, что летальных случаев в Моршине действительно нет, а тяжелых мало. А это работает как аргумент в пользу вакцинации. Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило.

Неуспели дочитать буквально один абзац поэтому капслок включился раньше времени )))))) Неуспели дочитать буквально один абзац поэтому капслок включился раньше времени )))))) stm

Повідомлень: 3262 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:23 в первые 10 мин расскажут, как работают эпидемслужбы в Италии и Израиле.

А вы рассказывайте, что бустер наше все.

Ромасик Повідомлень: 3283 З нами з: 30.03.15 Подякував: 685 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4114411541164117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7823 11556783

ЛОБ П'ят 29 жов, 2021 19:43