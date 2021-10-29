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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:37
fler написав:
Киевский метрополитен предупреждает, что с понедельника (1 ноября) пассажиры подземки без ковид-сертификата или отрицательного теста рискуют быть оштрафованными по меньшей мере на 17 тысяч гривень, — сообщается на странице КП в Facebook
Ну, здравствуй, транспортный коллапс в Киеве
В связи с этой темой - наметился ажиотаж на "вакцинацию".
Смотрю фоточки из пунктов "вакцинации" в санкционных пабликах телеги - просто трэш. Толкучка похлеще чем в метро. Тупо мясорубка.
"Так победят!" (ковид)
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:44
Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило.
"Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - рассказывал Ильницкий.
Но тем не менее, "Дельта" взяла свое. По состоянию на 28 октября в городе было уже 27 заболевших. Одна пожилая женщина госпитализирована, она не был привита. Всего же из 27 заболевших, 17 непривиты и 10 вакцинированы.
Что говорят жители города о "моршинском чуде"
В самом Моршине, впрочем, мнения по поводу "чуда" разделились.
"У нас и правда многие привились, чтобы продолжать работать - ведь большинство людей трудятся в санаториях. Завод минеральных вод, это пару сотен человек, вынудили уколоться. Плюс экология, горы, лес - все это способствует здоровью", - рассказывает нам жительница Моршина Галина Симко.
Другие уверены в манипуляциях ради рапорта о "перемоге" и рекламы для курорта.
"Наш Моршин - это село, откуда половина уехала на заработки, а остальные работают в санаториях, потому либо прививаются, либо покупают справку. А те, кто болеет, дома сидят и тесты не сдают, по врачам не бегают. И, говорят, что больных на самом деле больше. И главное - в Моршине нет ковидного отделения, нет лаборатории. Поэтому, ясное дело, якобы нет ковидных больных", - говорит нам моршинец Роман Солтис.
О том, что "моршинское" чудо не более чем миф, говорит и львовский юрист Теодор Дякив.
"Там 4 тысячи жителей и нет ковидного отделения. Я в шутку писал, что туда просто тестов не завезли, а оказывается, что тестирование там и не проводят. Так что это город для информационной "потемкинской деревни" Минздрава.
Людей с подозрением на ковид отправляют за 10 км, в Стрыйскую районную больницу с ковидным отделением", - говорит нам Дякив.
Алла Кит из Моршина заметила, что треть от официально зарегистрированных на сегодня больных ковидом в Моршине вакцинированы.
"В Моршине болеют ковидом так же, как и в других городах Украины (если брать сравнения по цифрам), единственное и весомое исключение - это отсутствие летальных исходов", - говорит она.
В соцсетях приводят такое сравнение между коллективно привитым Моршином и "неколлективно привитой" Львовской областью.
Моршин: население 4239 человек. По состоянию на сегодня там болели 44 или 1,038% жителей. Львовская область: население больше 2,5 миллиона. Болело 26,5 тысяч, или 1,056% жителей.
"А если сравнить Моршин с каким-нибудь другим карпатским курортным городком, то все становится гораздо печальнее. К примеру, в Трускавце с его 30-тысячным населением сейчас болеют только 70 человек. То есть в "недовитом" Трускавце заболеваемость вчетверо ниже, чем в привитом и перевитом Моршине. Даже неприлично как-то выходит", - отмечает блогер Сергей Дибров.
В тоже время, заслуживает внимание тот факт, что летальных случаев в Моршине действительно нет, а тяжелых мало. А это работает как аргумент в пользу вакцинации.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:04
ЛАД написав: justit написав:
Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы
Так в том и смысл.
Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот.
Ну оно так и есть
"ваксы/неваксы 20/80"
Вроде как Вы оговорились?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:23
Интересно, на чём основан такой "прогноз"? По логике "свидетелей ковида" заболеваемость должна вырасти до "плюс бесконечности"
Спад заболеваемости коронавирусом стоит ожидать в декабре-январе. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию «Гордон»:
«Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года».
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:37
УВ
justit написав: ЛАД написав: justit написав:
Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы
Так в том и смысл.
Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот.
Ну оно так и есть
"ваксы/неваксы 20/80"
Вроде как Вы оговорились?
Не оговорился, так и есть.
Для этого и пишут флеры, ромасики и пр.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:10
Вкладчик1234 написав:
Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило.
В тоже время, заслуживает внимание тот факт, что летальных случаев в Моршине действительно нет, а тяжелых мало. А это работает как аргумент в пользу вакцинации.
Неуспели дочитать буквально один абзац поэтому капслок включился раньше времени ))))))
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:23
в первые 10 мин расскажут, как работают эпидемслужбы в Италии и Израиле.
А вы рассказывайте, что бустер наше все.
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