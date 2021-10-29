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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4114411541164117 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 109 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 109 Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:37 УВ justit написав: ЛАД написав: justit написав: Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

Так в том и смысл.

Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот. Так в том и смысл.Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот.



Ну оно так и есть

"ваксы/неваксы 20/80"

Вроде как Вы оговорились? Ну оно так и есть"ваксы/неваксы 20/80"Вроде как Вы оговорились?

Не оговорился, так и есть.

Для этого и пишут флеры, ромасики и пр. УВНе оговорился, так и есть.Для этого и пишут флеры, ромасики и пр. ЛАД 2 Повідомлень: 20231 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:10 Вкладчик1234 написав: Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило.



В тоже время, заслуживает внимание тот факт, что летальных случаев в Моршине действительно нет, а тяжелых мало. А это работает как аргумент в пользу вакцинации. Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило.

Неуспели дочитать буквально один абзац поэтому капслок включился раньше времени )))))) Неуспели дочитать буквально один абзац поэтому капслок включился раньше времени )))))) stm

Повідомлень: 3262 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 549 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:23 в первые 10 мин расскажут, как работают эпидемслужбы в Италии и Израиле.

А вы рассказывайте, что бустер наше все.

Ромасик Повідомлень: 3282 З нами з: 30.03.15 Подякував: 685 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 07:42

Нашим антиваксам новое исследование принесли. Колоться в разы эффективнее, чем переболеть.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm Зафиксировались на 500+ жмуров в сутки. Что-то общее с "50" конечно есть.Нашим антиваксам новое исследование принесли. Колоться в разы эффективнее, чем переболеть. Hotab

Повідомлень: 5228 З нами з: 15.02.09 Подякував: 261 раз. Подякували: 1454 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 08:02 Хроника приближения к 50.

Сегодня практически без изменений. Стабилизация?

За вчера 541 смерть.

За последние 7 дней 3907 смертей, т.е. среднесуточное 558 смерть (на вчера 3849 и 550).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 12,86 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,95 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.

На сегодня у нас 406 535 активных случаев (на 4,4% ниже весеннего максимума) - быстро приближаемся к весеннему рекорду, думаю, к среде дотянем.

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.

17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.

Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.

Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 67 393. С 8 сентября 13279 смертей. За этот период получается среднесуточная смертность 255 человек.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свой "рекорд". Вчера 1163 смерти.

P.p.p.s. У мальчика в классе внука вчера умер отец от ковида. Внук в 5 классе, так что вряд ли человек 60+. ЛАД 2 Повідомлень: 20231 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4534 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 08:31 "Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек!", - отметили в Минздраве. Vint Повідомлень: 1354 З нами з: 14.07.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 08:35 ЛАД написав: Для этого и пишут флеры, ромасики и пр. Для этого и пишут флеры, ромасики и пр.



Они тоже чем-то руководствуются.

Какими-то данными.

Вероятно их данные ошибочны, а может ошибочны наши.

Некому ж анализировать.

Но пока они ведут со счётом 8:2.

Получается их источники убедительнее 🤔



Я вот на DOU почитал похожий спор.

Есть там упоротый антиваксы.

Вот он вопрошает с фотками, мол, ок, пандемия, но смотрите концерт в Киеве, куча людей, так пандемия или нет?

Чем такой "аргумент" бить?



У нас тут кафе не пустуют, как и ТЦ.

Маска 1 на 10.

Пандемия?



Так что безнадёжное это дело



P.S. Относительно молодые и в моем окружении умирают относительно молодые.

Увы. Они тоже чем-то руководствуются.Какими-то данными.Вероятно их данные ошибочны, а может ошибочны наши.Некому ж анализировать.Но пока они ведут со счётом 8:2.Получается их источники убедительнее 🤔Я вот на DOU почитал похожий спор.Есть там упоротый антиваксы.Вот он вопрошает с фотками, мол, ок, пандемия, но смотрите концерт в Киеве, куча людей, так пандемия или нет?Чем такой "аргумент" бить?У нас тут кафе не пустуют, как и ТЦ.Маска 1 на 10.Пандемия?Так что безнадёжное это делоP.S. Относительно молодые и в моем окружении умирают относительно молодые.Увы. justit Повідомлень: 5433 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4114411541164117 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7823 11598006

ЛОБ П'ят 29 жов, 2021 19:43