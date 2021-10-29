RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4114411541164117

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 109
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:37

:( УВ
  justit написав:
  ЛАД написав:
  justit написав:Смысл убеждать, когда 80% до сих пор не вакцинированы

Так в том и смысл.
Чтобы было ваксы/неваксы 20/80, а не наоборот.


Ну оно так и есть
"ваксы/неваксы 20/80"
Вроде как Вы оговорились?

Не оговорился, так и есть.
Для этого и пишут флеры, ромасики и пр.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20231
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4908 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:10

  Вкладчик1234 написав:Немного про "феномен Моршина", всё не выкладываю, много текста. Ссылку не даю, т.к. государство запретило.

В тоже время, заслуживает внимание тот факт, что летальных случаев в Моршине действительно нет, а тяжелых мало. А это работает как аргумент в пользу вакцинации.

Неуспели дочитать буквально один абзац поэтому капслок включился раньше времени ))))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3262
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:23

в первые 10 мин расскажут, как работают эпидемслужбы в Италии и Израиле.
А вы рассказывайте, что бустер наше все.
Ромасик
 
Повідомлень: 3282
З нами з: 30.03.15
Подякував: 685 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 07:42

Зафиксировались на 500+ жмуров в сутки. Что-то общее с "50" конечно есть. :lol:
Нашим антиваксам новое исследование принесли. Колоться в разы эффективнее, чем переболеть.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5228
З нами з: 15.02.09
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:02

Хроника приближения к 50.
Сегодня практически без изменений. Стабилизация?
За вчера 541 смерть.
За последние 7 дней 3907 смертей, т.е. среднесуточное 558 смерть (на вчера 3849 и 550).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 12,86 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,95 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.
На сегодня у нас 406 535 активных случаев (на 4,4% ниже весеннего максимума) - быстро приближаемся к весеннему рекорду, думаю, к среде дотянем.
Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.
Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 67 393. С 8 сентября 13279 смертей. За этот период получается среднесуточная смертность 255 человек.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свой "рекорд". Вчера 1163 смерти.
P.p.p.s. У мальчика в классе внука вчера умер отец от ковида. Внук в 5 классе, так что вряд ли человек 60+.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20231
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4908 раз.
Подякували: 4534 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:31

"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек!", - отметили в Минздраве.
Vint
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 14.07.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 08:35

  ЛАД написав:Для этого и пишут флеры, ромасики и пр.


Они тоже чем-то руководствуются.
Какими-то данными.
Вероятно их данные ошибочны, а может ошибочны наши.
Некому ж анализировать.
Но пока они ведут со счётом 8:2.
Получается их источники убедительнее 🤔

Я вот на DOU почитал похожий спор.
Есть там упоротый антиваксы.
Вот он вопрошает с фотками, мол, ок, пандемия, но смотрите концерт в Киеве, куча людей, так пандемия или нет?
Чем такой "аргумент" бить?

У нас тут кафе не пустуют, как и ТЦ.
Маска 1 на 10.
Пандемия?

Так что безнадёжное это дело

P.S. Относительно молодые и в моем окружении умирают относительно молодые.
Увы.
justit
 
Повідомлень: 5433
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4114411541164117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7823 11598023
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 19:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34478)
30.10.2021 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.