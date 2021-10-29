Додано: Суб 30 жов, 2021 08:02

Хроника приближения к 50.

Сегодня практически без изменений. Стабилизация?

За вчера 541 смерть.

За последние 7 дней 3907 смертей, т.е. среднесуточное 558 смерть (на вчера 3849 и 550).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 12,86 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,95 смерти на 1 млн.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.

На сегодня у нас 406 535 активных случаев (на 4,4% ниже весеннего максимума) - быстро приближаемся к весеннему рекорду, думаю, к среде дотянем.

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.

17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.

Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.

Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 67 393. С 8 сентября 13279 смертей. За этот период получается среднесуточная смертность 255 человек.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свой "рекорд". Вчера 1163 смерти.

P.p.p.s. У мальчика в классе внука вчера умер отец от ковида. Внук в 5 классе, так что вряд ли человек 60+.