Не оговорился, так и есть.
Для этого и пишут флеры, ромасики и пр.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:37
Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:10
Неуспели дочитать буквально один абзац поэтому капслок включился раньше времени ))))))
Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:23
в первые 10 мин расскажут, как работают эпидемслужбы в Италии и Израиле.
А вы рассказывайте, что бустер наше все.
Додано: Суб 30 жов, 2021 07:42
Зафиксировались на 500+ жмуров в сутки. Что-то общее с "50" конечно есть.
Нашим антиваксам новое исследование принесли. Колоться в разы эффективнее, чем переболеть.
Додано: Суб 30 жов, 2021 08:02
Хроника приближения к 50.
Сегодня практически без изменений. Стабилизация?
За вчера 541 смерть.
За последние 7 дней 3907 смертей, т.е. среднесуточное 558 смерть (на вчера 3849 и 550).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 12,86 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 15,95 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.
На сегодня у нас 406 535 активных случаев (на 4,4% ниже весеннего максимума) - быстро приближаемся к весеннему рекорду, думаю, к среде дотянем.
Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.
Предполагаю начать с 8 сентября - было 54114 смертей. Сегодня 67 393. С 8 сентября 13279 смертей. За этот период получается среднесуточная смертность 255 человек.
P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. Россия последние дни ежедневно понемногу "улучшает" свой "рекорд". Вчера 1163 смерти.
P.p.p.s. У мальчика в классе внука вчера умер отец от ковида. Внук в 5 классе, так что вряд ли человек 60+.
Додано: Суб 30 жов, 2021 08:31
"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек!", - отметили в Минздраве.
Додано: Суб 30 жов, 2021 08:35
Они тоже чем-то руководствуются.
Какими-то данными.
Вероятно их данные ошибочны, а может ошибочны наши.
Некому ж анализировать.
Но пока они ведут со счётом 8:2.
Получается их источники убедительнее 🤔
Я вот на DOU почитал похожий спор.
Есть там упоротый антиваксы.
Вот он вопрошает с фотками, мол, ок, пандемия, но смотрите концерт в Киеве, куча людей, так пандемия или нет?
Чем такой "аргумент" бить?
У нас тут кафе не пустуют, как и ТЦ.
Маска 1 на 10.
Пандемия?
Так что безнадёжное это дело
P.S. Относительно молодые и в моем окружении умирают относительно молодые.
Увы.
Додано: Суб 30 жов, 2021 08:50
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это какой-то позор дисидентскому движению и математику лично.
"20 млн вакцин найближчі мінімум 2 роки нам ніхто не дасть" - дали!
"Якщо і дадуть, нам їх колоти 10 років" - знову мимо! Темп - 1 млн за 3 дні!!
"Хоч колоти, хоч хворіти , але більше 20 тис в рік не помре" - false! За 2 месяці до кінця року маємо 50+тис офіційних,і ще майже стільки неофіційних. І це з обмеженнями!!
Додано: Суб 30 жов, 2021 08:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:18
І після цього навіть неповного переліку Будівельник буде, як нічого не бувало, й далі впевнено просувати логічність та фундаментальність своїх простих "алгоритмів", що надають йому підставу наполягати на безпомилковості своїх висновків і результатів в дискусіях з опонентами.
|