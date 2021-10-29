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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4116411741184119>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 109
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:21

В Израиле оценили эффективность вакцин Pfizer и BioNTech для штамма Delta, который сейчас свирепствует:
Pfizer and BioNTech’s Covid-19 vaccine is just 39% effective in Israel where the delta variant is the dominant strain, according to a new report from the country’s Health Ministry.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:35

  Hotab написав:
  justit написав:Но пока они ведут со счётом 8:2

Это вы о соотношении антиваксы и ваксы?))

Это называется "ведут"?)))
Нет, "ведут" - это когда не умирают люди пачками. У вас несколько искажено представление о победе.


Именно ведут.
О победе никто не говорит.
Её и не видно
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Именно ведут

Все же странное у вас понимание "выигрывают на текущий момент" (так понимать слово "ведут"?)
Ведут - это когда в непривитых странах мрут меньше. А у насРФ, Украина и Белорусь парад идиотизма. Первые две мрут, как тараканы, а третья засекретила. Наверное чтоб не завидовали,как у них все чудесно.
Или вы имели ввиду, что у нас в стране побеждает тупость и темнота? Это да.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:32

  Hotab написав:
  Vint написав:317 тысяч украинцев!


Это какой-то позор дисидентскому движению и математику лично.

"20 млн вакцин найближчі мінімум 2 роки нам ніхто не дасть" - дали!
"Якщо і дадуть, нам їх колоти 10 років" - знову мимо! Темп - 1 млн за 3 дні!!
"Хоч колоти, хоч хворіти , але більше 20 тис в рік не помре" - false! За 2 месяці до кінця року маємо 50+тис офіційних,і ще майже стільки неофіційних. І це з обмеженнями!!

Чуть выше привёл цифру - 13279 смертей меньше, чем за 2 месяца.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:40

  Hotab написав:
Или вы имели ввиду, что у нас в стране побеждает тупость и темнота? Это да.


Ну да.

Нещодавно білборд бачив: "30 років Незалежності. Основні перемоги попереду".

Очень оптимистично
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:44

  Цитрин написав:В Израиле оценили эффективность вакцин Pfizer и BioNTech для штамма Delta, который сейчас свирепствует:
Pfizer and BioNTech’s Covid-19 vaccine is just 39% effective in Israel where the delta variant is the dominant strain, according to a new report from the country’s Health Ministry.

Как-то Вы цитируете интересно. :)
Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?
Показатель эффективности, основанный на неопределенном количестве людей в период с 20 июня по 17 июля, ниже прежней оценки в 64% две недели назад и противоречит данным из Великобритании, согласно которым прививка была эффективна против симптоматических симптомов на 88%. заболевание, вызванное вариантом.

Тем не менее, двухдозовая вакцина по-прежнему очень хорошо защищает людей от серьезных заболеваний, демонстрируя эффективность 88% против госпитализации и 91% эффективность против тяжелых заболеваний, согласно израильским данным, опубликованным в четверг.

К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля.

Заодно уж и о бустерной дозе:
выяснилось, что третья («бустерная») доза снижает риск развития тяжелой формы болезни на 92 процента и вероятность смерти от коронавируса на 81 процент. Статистика заболеваемости в каждой возрастной группе начинала улучшаться через 7-10 дней после того, как та получала право на ревакцинацию.

https://detaly.co.il/amerikano-izrailskoe-issledovanie-pozvolilo-vychislit-effektivnost-busternoj-dozy-v-protsentah/
С источником этих данных всё понятнее:
исследование, проведенное совместно учеными Исследовательского института больничной кассы «Клалит» и Гарвардского университета ....охватившее 728 321 человека, было опубликовано в ночь на субботу, 30 октября (по израильскому времени) в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 жов, 2021 11:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:56

  justit написав:
  ЛАД написав:Для этого и пишут флеры, ромасики и пр.


Они тоже чем-то руководствуются.
Какими-то данными.
Вероятно их данные ошибочны, а может ошибочны наши.
Некому ж анализировать.
Но пока они ведут со счётом 8:2.
Получается их источники убедительнее 🤔
........

Не так.
Об убедительности источников можно говорить, когда люди разбираются в вопросе и могут принимать осознанное решение.
В вирусологии, вакцинах и пр. наш рядовой обыватель не разбирается от слова совсем.
Добавить к этому общую полуграмотность и недоверие к власти и прочим официальным источникам, к которым относят и учёных, поддерживающих официальную точку зрения, и получаем результат 80/20.
Больше верят бабе Мане и какому-нибудь экстрасенсу, который будет лечить через экран телевизора.

P.s. "Они тоже чем-то руководствуются". Чем руководствуются верующие в бога?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 жов, 2021 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:04

Южноафриканский регулятор разрешил компании начать набор добровольцев для первой фазы клинических испытаний новой вакцины от COVID-19. Ее особенность в том, что препарат вводится не в инъекциях, а орально – в таблетках или капсулах, сообщает The Jerusalem Post
....
По словам Кидрона, вакцина-кандидат Oravax нацелена сразу на три белка в структуре коронавируса, в отличие от прививок Moderna и Pfizer, которые «знакомят» имунную систему лишь с шиповым белком.

https://detaly.co.il/v-yuar-nachinayut-ispytyvat-izrailskuyu-vaktsinu-ot-covid-v-chem-ee-neobychnost/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

То як там по ваших містах, де діє/почала діяти "червона зона"?
Почався сьогодні частковий "колапс" через ковід-перепустки?
Думаю, що через це - курс сповзе на 25, ХХ!
Так, як торгівля/бізнес багатьох, загорнувшись в біле простирадло, починає доповзати до воріт цвинтаря))
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В вирусологии, вакцинах и пр. наш рядовой обыватель не разбирается от слова совсем.
Добавить к этому общую полуграмотность и недоверие к власти и прочим официальным источникам, к которым относят и учёных, поддерживающих официальную точку зрения, и получаем результат 80/20.
Больше верят бабе Мане и какому-нибудь экстрасенсу, который будет лечить через экран телевизора.

Влада не краща за своїх виборців, адже саме серед прибічників владної партії найбільше антиваксів.:)
Найбільша помилка влади, в боротьбі з коронавірусом, - затягування з переговорами на постачання вакцин, в результаті чого ми не змогли попередити чи зменшити цю осінню хвилю.
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