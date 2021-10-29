Все же странное у вас понимание "выигрывают на текущий момент" (так понимать слово "ведут"?) Ведут - это когда в непривитых странах мрут меньше. А у насРФ, Украина и Белорусь парад идиотизма. Первые две мрут, как тараканы, а третья засекретила. Наверное чтоб не завидовали,как у них все чудесно. Или вы имели ввиду, что у нас в стране побеждает тупость и темнота? Это да.
Это какой-то позор дисидентскому движению и математику лично.
"20 млн вакцин найближчі мінімум 2 роки нам ніхто не дасть" - дали! "Якщо і дадуть, нам їх колоти 10 років" - знову мимо! Темп - 1 млн за 3 дні!! "Хоч колоти, хоч хворіти , але більше 20 тис в рік не помре" - false! За 2 месяці до кінця року маємо 50+тис офіційних,і ще майже стільки неофіційних. І це з обмеженнями!!
Чуть выше привёл цифру - 13279 смертей меньше, чем за 2 месяца.
Pfizer and BioNTech’s Covid-19 vaccine is just 39% effective in Israel where the delta variant is the dominant strain, according to a new report from the country’s Health Ministry.
Как-то Вы цитируете интересно. Или дальше 1-го абзаца читать не умеете?
Показатель эффективности, основанный на неопределенном количестве людей в период с 20 июня по 17 июля, ниже прежней оценки в 64% две недели назад и противоречит данным из Великобритании, согласно которым прививка была эффективна против симптоматических симптомов на 88%. заболевание, вызванное вариантом.
Тем не менее, двухдозовая вакцина по-прежнему очень хорошо защищает людей от серьезных заболеваний, демонстрируя эффективность 88% против госпитализации и 91% эффективность против тяжелых заболеваний, согласно израильским данным, опубликованным в четверг.
К сожалению, нет ссылки на отчёт Минздрава Израиля.
Заодно уж и о бустерной дозе:
выяснилось, что третья («бустерная») доза снижает риск развития тяжелой формы болезни на 92 процента и вероятность смерти от коронавируса на 81 процент. Статистика заболеваемости в каждой возрастной группе начинала улучшаться через 7-10 дней после того, как та получала право на ревакцинацию.
исследование, проведенное совместно учеными Исследовательского института больничной кассы «Клалит» и Гарвардского университета ....охватившее 728 321 человека, было опубликовано в ночь на субботу, 30 октября (по израильскому времени) в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 жов, 2021 11:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Для этого и пишут флеры, ромасики и пр.
Они тоже чем-то руководствуются. Какими-то данными. Вероятно их данные ошибочны, а может ошибочны наши. Некому ж анализировать. Но пока они ведут со счётом 8:2. Получается их источники убедительнее 🤔 ........
Не так. Об убедительности источников можно говорить, когда люди разбираются в вопросе и могут принимать осознанное решение. В вирусологии, вакцинах и пр. наш рядовой обыватель не разбирается от слова совсем. Добавить к этому общую полуграмотность и недоверие к власти и прочим официальным источникам, к которым относят и учёных, поддерживающих официальную точку зрения, и получаем результат 80/20. Больше верят бабе Мане и какому-нибудь экстрасенсу, который будет лечить через экран телевизора.
P.s. "Они тоже чем-то руководствуются". Чем руководствуются верующие в бога?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 жов, 2021 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Южноафриканский регулятор разрешил компании начать набор добровольцев для первой фазы клинических испытаний новой вакцины от COVID-19. Ее особенность в том, что препарат вводится не в инъекциях, а орально – в таблетках или капсулах, сообщает The Jerusalem Post .... По словам Кидрона, вакцина-кандидат Oravax нацелена сразу на три белка в структуре коронавируса, в отличие от прививок Moderna и Pfizer, которые «знакомят» имунную систему лишь с шиповым белком.
То як там по ваших містах, де діє/почала діяти "червона зона"? Почався сьогодні частковий "колапс" через ковід-перепустки? Думаю, що через це - курс сповзе на 25, ХХ! Так, як торгівля/бізнес багатьох, загорнувшись в біле простирадло, починає доповзати до воріт цвинтаря))
ЛАД написав:В вирусологии, вакцинах и пр. наш рядовой обыватель не разбирается от слова совсем. Добавить к этому общую полуграмотность и недоверие к власти и прочим официальным источникам, к которым относят и учёных, поддерживающих официальную точку зрения, и получаем результат 80/20. Больше верят бабе Мане и какому-нибудь экстрасенсу, который будет лечить через экран телевизора.
Влада не краща за своїх виборців, адже саме серед прибічників владної партії найбільше антиваксів. Найбільша помилка влади, в боротьбі з коронавірусом, - затягування з переговорами на постачання вакцин, в результаті чого ми не змогли попередити чи зменшити цю осінню хвилю.