lapay написав:затягування з переговорами на постачання вакцин, в результаті чого ми не змогли попередити чи зменшити цю осінню хвилю.
Найбільша помилка всіх влад - це озирання на рейтинг. 50% не планує вакцинуватись. В цій ситуації поки не клюнув півень, влада загравала, думаючи про рейтинг. А в'ялим членом дисципліна не робиться. Тепер оврально терміново змусили, чим ще більше налаштували проти себе людей. Але є,як є. Тим більше що і владу то не дуже жалко, була б вона хоч така,яку хотілось бачити якомога довше - інша справа.
Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19.
Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases. Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.
Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі.
У кожного учасника дослідження протягом 14-20 днів щодня брали ПЛР-тест. Він дав позитивний результат для 163 людей. Із них 71 інфікувалися штамом «Дельта», причому 23 (32%) були невакциновані, 10 (14%) отримали одну дозу вакцини, а 38 (54%) — дві дози.
Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.
Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15). читайте також
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Автори дослідження також звертають увагу на те, що медіанний час інфікування повністю вакцинованих людей штамом «Дельта» становив 101 день (для неінфікованих — 64). Це опосередковано свідчить, що через три місяці імунітет, який дають вакцини проти COVID-19, знижується, і вакциновані люди повинні якнайшвидше отримати бустерну дозу препарату.
Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.
Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.
«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.
загнать быдло в стадо , вот стадо быдла и пошло на прививку . Это и есть основная задача ковида и эпидемии "загнать быдло в стойло " ибо к примеру для полетов на частных самолета и прибытия в аэропорты других Стран никаких ограничений для экипжа нету Нету у вас частного самолета ну что ж вперед по всем ПЦР и прочим сертификациям Как я уже говорил зажралось быдло , надо указать ему на место в стойле . Ишь по привыкали к всяким там свободам ! Любите в парке гулять ? а мы возьмем и запретим и что вы нам сделаете ? НЕ так давно у многих народов существовало "право первой брачной ночи " - тоже не плохое такое "ограничение"