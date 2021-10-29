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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41174118411941204121>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 109
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:затягування з переговорами на постачання вакцин, в результаті чого ми не змогли попередити чи зменшити цю осінню хвилю.

Найбільша помилка всіх влад - це озирання на рейтинг. 50% не планує вакцинуватись. В цій ситуації поки не клюнув півень, влада загравала, думаючи про рейтинг. А в'ялим членом дисципліна не робиться.
Тепер оврально терміново змусили, чим ще більше налаштували проти себе людей.
Але є,як є. Тим більше що і владу то не дуже жалко, була б вона хоч така,яку хотілось бачити якомога довше - інша справа.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://hromadske.ua/posts/doslidzhenny ... uye-riziki
Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.
Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.

Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі.

У кожного учасника дослідження протягом 14-20 днів щодня брали ПЛР-тест. Він дав позитивний результат для 163 людей. Із них 71 інфікувалися штамом «Дельта», причому 23 (32%) були невакциновані, 10 (14%) отримали одну дозу вакцини, а 38 (54%) — дві дози.

Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.

Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15).
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Автори дослідження також звертають увагу на те, що медіанний час інфікування повністю вакцинованих людей штамом «Дельта» становив 101 день (для неінфікованих — 64). Це опосередковано свідчить, що через три місяці імунітет, який дають вакцини проти COVID-19, знижується, і вакциновані люди повинні якнайшвидше отримати бустерну дозу препарату.

Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.

Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.

«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:44

  ЛАД написав:и прочим официальным источникам, к которым относят и учёных, поддерживающих официальную точку зрения....
P.s. "Они тоже чем-то руководствуются". Чем руководствуются верующие в бога?


Мнения учёных очень легко искажаются.
Да и Имхо никакой учёный не станет рассказывать обывателя как и что должно быть.
Нет наэто ни времени ни сил.

Насчёт церкви.
Она по прежнему сильна, и пофиг....
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:51

  Xenon написав:социальная дистанция, кто-то без масок, у когото на бороде...
(потом будут писать в интернетах - "сделал прививку, через 2 дня заболел")

всетаки идиотизм не излечим

В Киеве у центра вакцинации очередь и давка

В Киеве на территории Международного выставочного центра к пункту массовой вакцинации от COVID-19 выстроилась огромная очередь, наблюдается давка на входе. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что очередь образовалась из-за сбоя в электронной очереди.

Желающие получить прививку столпились прямо у входа в центр вакцинации. Ранее здесь были организованные очереди, персонал пропускал отдельно живую и электронную очереди.
https://korrespondent.net/city/kiev/441 ... ed-y-davka

Зображення
загнать быдло в стадо , вот стадо быдла и пошло на прививку . Это и есть основная задача ковида и эпидемии "загнать быдло в стойло " ибо к примеру для полетов на частных самолета и прибытия в аэропорты других Стран никаких ограничений для экипжа нету :wink:
Нету у вас частного самолета ну что ж вперед по всем ПЦР и прочим сертификациям :mrgreen: Как я уже говорил зажралось быдло , надо указать ему на место в стойле . Ишь по привыкали к всяким там свободам ! Любите в парке гулять ? а мы возьмем и запретим и что вы нам сделаете ? :mrgreen:
НЕ так давно у многих народов существовало "право первой брачной ночи " - тоже не плохое такое "ограничение" :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:56

  _hunter написав:
  yama написав: у меня остался последний и единственный аргумент - а как узнать что в пробирке именно то что декларируется :?: Какая лаба в Украине это может проверить и расшифровать ту мРНК ?
Допустим кофе, мясо или пепси я могу отнести - проверят
Где эти студенты в Украине куда нести?

Куда-куда вы можете все то отнести? -- и "на что" они проверят?
Чипсы/хлеб/шоколад/воду в бутлях, кстати, давно на ротовирусы проверять носили? -- а там каждую новую партию носить нужно по-хорошему :lol:

ваш вопрос уходит от темы. полный оффтоп . Я не употребляю выше перечисленные продукты от слова совсем. Так что повторю вопрос -
К слову, для любителей теорий заговора: поскольку ДНК/РНК-кодирование - хорошо изученный язык, то "прочесть", что же там написано в матричной РНК в вакцине может едва ли не любой дотошный студент в лаборатории любого нормального медицинского ВУЗа, я даже не говорю о десятках тысяч лаборантов и научных сотрудников в лабораториях и профильных институтах разных стран. с
Словом, если бы там где-то проскочило "имя Билла Гейтса" или любая другая подозрительная опечатка - мы бы давно об этом знали.

Где эти ВУЗы в Украине куда нести?
куда нести то флакончик и как его взять студенту этого ВУЗа?
если есть тут такие студенты прошу отозваться будем что-то думать решать
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:58

  justit написав:
  ЛАД написав:"По блату" искали Файзер-Модерну. КоронаВак с начала лета уже точно был свободно.


Час назад в городе пересекся с коллегой, который только только переболел (вместе с женой и детьми)

Оказалось Коронаваком в начале лета укололись.

Итого получается на их примере "Коронавак - фиговый" :?

Правда знакомые врачи говорят обратное: "Кононавак создан по технологиям отработанным и проверенным на протяжении 30 лет"
Хотел врачей спросить чем кололись, но постеснялся.

у меня такой же знакомый после Астра Зенеки :wink:
но вы пропустили это сообщение ввиду кучи мусора = оффтопа не по теме
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:16

  Hotab написав:
  lapay написав:затягування з переговорами на постачання вакцин, в результаті чого ми не змогли попередити чи зменшити цю осінню хвилю.

Найбільша помилка всіх влад - це озирання на рейтинг. 50% не планує вакцинуватись. В цій ситуації поки не клюнув півень, влада загравала, думаючи про рейтинг. А в'ялим членом дисципліна не робиться.
Тепер оврально терміново змусили, чим ще більше налаштували проти себе людей.
Але є,як є. Тим більше що і владу то не дуже жалко, була б вона хоч така,яку хотілось бачити якомога довше - інша справа.

Владу не особо жалко, тут Вы правы. К сожалению, не вижу, кто мог бы быть лучше.
Ну а влада должна ориентироваться на рейтинг, ей деваться некуда. Хотя это, бывает, приводит к печальным последствиям.
lapay, даже если верить не очень надёжному опросу https://covid.obozrevatel.com/ukr/porohoboti-za-vaktsinatsiyu-medvedchuki-proti-rezultati-spilnogo-sotsopituvannya-ukrainskogo-institutu-majbutnogo-i-obozrevatel.htm, то "Слуги" всё же не на первом месте.

Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.

И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:29

  Vint написав:"Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировано более 317 тысяч украинцев! Одну дозу вакцины уже получили более 10 млн. человек!", - отметили в Минздраве.

В Харькове на выборчих дильныцях открыли пункты вакцинации))

Не так важны выборы (там уже видимо "порешали"), сколько "вакцинация")))

Даёшь пятилетку за 3 года!

Цирк на дроте
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:31

  yama написав:https://hromadske.ua/posts/doslidzhennya-vakcinovani-proti-covid-19-mozhut-zarazhati-lyudej-udoma-shtamom-delta-ale-sheplennya-znizhuye-riziki
Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.
Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.

Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі.

У кожного учасника дослідження протягом 14-20 днів щодня брали ПЛР-тест. Він дав позитивний результат для 163 людей. Із них 71 інфікувалися штамом «Дельта», причому 23 (32%) були невакциновані, 10 (14%) отримали одну дозу вакцини, а 38 (54%) — дві дози.

Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.

Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15).
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Розробник вакцини AstraZeneca вважає колективний імунітет проти коронавірусу «неможливим». Причина — у штамі «Дельта»

Автори дослідження також звертають увагу на те, що медіанний час інфікування повністю вакцинованих людей штамом «Дельта» становив 101 день (для неінфікованих — 64). Це опосередковано свідчить, що через три місяці імунітет, який дають вакцини проти COVID-19, знижується, і вакциновані люди повинні якнайшвидше отримати бустерну дозу препарату.

Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.

Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.

«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.

Антиваксерская пропаганда, это же очевидно :)
Им питун заплатил
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:lol:
  Вкладчик1234 написав:Даёшь пятилетку за 3 года!

Цирк на дроте

Снова плохо? :lol:

"Никаму нинужна ваша вакцинация"
"слишком быстро вакцинируете"

Работодатель сказал, что не важно , что делается в Украине, высмеивать надо все? :mrgreen:

З.Ы. В любой нелепой ситуации прикрути питуна, в сознании масс должно формироваться, что питун не причем ни к войне, ни к Крыму, ни к Боингу. Обесцень ситуацию, зомбируй пипл.
Сколько сейчас платят?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 жов, 2021 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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