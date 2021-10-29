Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19.



Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.

Про це йдеться в дослідженні Імперського коледжу Лондона, оприлюдненому 28 жовтня в науковому журналі The Lancet Infectious Diseases.



Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі.



У кожного учасника дослідження протягом 14-20 днів щодня брали ПЛР-тест. Він дав позитивний результат для 163 людей. Із них 71 інфікувалися штамом «Дельта», причому 23 (32%) були невакциновані, 10 (14%) отримали одну дозу вакцини, а 38 (54%) — дві дози.



Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.



Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15).

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Автори дослідження також звертають увагу на те, що медіанний час інфікування повністю вакцинованих людей штамом «Дельта» становив 101 день (для неінфікованих — 64). Це опосередковано свідчить, що через три місяці імунітет, який дають вакцини проти COVID-19, знижується, і вакциновані люди повинні якнайшвидше отримати бустерну дозу препарату.



Тоді як у повністю вакцинованих проти коронавірусу хвороба минула швидше, кількість вірусних часточок у їхніх дихальних шляхах, як показало ПЛР-тестування, була такою ж, як і у невакцинованих. Це може пояснити, чому повністю щеплені передають вірус так само, як і нещеплені.



Автори роботи вказують: хоча вакцинація проти COVID-19 на 100% не вберігає від інфікування, вона є важливим інструментом стримування поширення хвороби і запобігає її протіканню у складнішій формі.



«Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.