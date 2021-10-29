Измельчали диссиденты по сравнению с прошлыми. За свои убеждения в средневековье люди шли на костер, в 70-80-е прошлого века отправлялись в лагеря и психушки, в 2014-м неделями мерзли на майдане. И никто из них не задумывался, что станет с его магазином и кто и чем будет кормить его детей.
А сейчас?
Первый, хвалящийся своим счетом с 6 нулями и постоянно утверждающий, что вакцинировать 60- это бессмысленный перевод средств, а в группе 20-40 глупость, т.к. они если болеют, то легко и безсимптомно, при первом предупреждении властей о закрытии магазинов с невакцинированными продавцами сразу вакцинировался сам с женой (60-) и "уговорил" своих продавцов вакцинироваться, в т.ч. одного/у в возрасте 35 лет (правда умолчав, что будет с теми, кто откажется) и теперь гордо рапортует что у него 80% уже вакцинировано.
Второй оправдывается тем, что у него четверо детей и он пошел на вакцинацию из-за того, что иначе они умрут от голода, и просит помощи у форумчан, что делать, ведь с одной дозой торговать не разрешают, а выдержать неделю до второй он и его дети не в силах.
Третий, добровольно вакцинировавшийся всеми доступными от других болезней вакцинами, пока держится, но что-то мне подсказывает, что когда ему без соответствующего сертификата запретят посещать оплаченный годовым абонементом бассейн (а справки о перенесенной болезни у него нет, т.к. он болел легко и к врачу не обращался), он сразу же пополнит ряды вакцинировавшихся.
Что интересно - все трое из славного города Львова, гордящегося своей историей и независимостью!
Четвертый, бравируя своей молодостью (соотв., как он считает, малой возможностью отправиться к праотцам) тоже пока держится, но, как и третий, при запрете ему посещать его любимый клуб (тоже уже оплаченный), тут же забудет о своей принципиальности.
У пятой, для экономии (бензин + плата за стоянку) поехавшей поездом в Киев, есть альтернатива - вернуться назад до 1 ноября, недошопинговав, либо остаться в чужом городе на неопределенный срок (без вакцинации) или вакцинироваться, что лишит ее звания заслуженного диссидента.
И наконец шестой, сыплящий Законами о незаконности вакцинации (т.е. бесплатно!!! консультирующий диссидентов), но не имеющий права подать в суд о незаконности, т.к. его это прямо не касается. С 1 ноября у него наконец-то появится такая возможность подать в суд на государство Украина на нарушение им его личных прав, защищенных Конституцией Украины. Но глубоко сомневаюсь, что он это сделает, скорее при первом же недопуске его в суд по причине отсутствия "ковидных" документов (и соотв. неполучения им гонорара), он вприпрыжку понесется в ближайший пункт вакцинации и там будет, расталкивая всех локтями кричать, что ему надо уколоться вне очереди, т.к. иначе его клиента посадят.
Вот что деньги делают с принципиальными людьми!
Ники специально не привожу, чтобы не дать повода упомянутым персонажам пожаловаться, что его лично оскорбили. Ну а без ников доказать, что речь идет именно о нем, тяжеловато.
Люди, повністю вакциновані проти коронавірусу, все ж можуть інфікуватися й передавати інфекцію своїм співмешканцям. Але цей ризик значно нижчий, ніж у разі, якщо людина взагалі не робила щеплення проти COVID-19. ......... Дослідження охопило 621 людину, яка зареєструвалася в урядовій системі відстеження контактів хворих на COVID-19 протягом вересня 2020 — вересня 2021 року. Усі учасники хворіли на коронавірусну хворобу в легкій або безсимптомній формі. ......... Науковці також тестували співмешканців людей, які інфікувалися штамом «Дельта» — таких виявилося 205. Із них 126 (62%) отримали дві дози вакцини, 39 (19%) — одну дозу, а 40 (19%) — не були вакциновані взагалі.
Це означає, що штамом «Дельта» інфікувалися 25% повністю вакцинованих співмешканців (з-поміж 126 позитивний ПЛР-тест виявили у 31) — порівняно з 38% невакцинованих (для них це співвідношення становить 40 проти 15). ........... «Наші результати свідчать, що однієї вакцинації не достатньо, щоб запобігти інфікуванню штамом "Дельта" та його поширенню в домашніх умовах», — каже співавтор дослідження Аїт Лалвані з Імперського коледжу Лондона.
Отметил основные, на мой взгляд моменты. 1. Объём исследования - 621 человек - маловат для окончательных выводов. 2. Если результаты всё же справедливы, это свидетельствует о явной пользе вакцинации - даже в условиях совместного проживания, т.е. при очень близком и продолжительном контакте, % инфицирования ваксов заметно ниже, чем у неваксов (25% против 38%). Можно предположить, что при менее тесном контакте разница была бы ещё больше.
Мнения учёных очень легко искажаются
Да и Имхо никакой учёный не станет рассказывать обывателя как и что должно быть.
Вы не правы. Популяризацией науки занимались не только журналисты, но и учёные. Кроме того, почти любой учёный хотел бы видеть практическое применение своих результатов и, как и любой человек, хотел бы видеть вокруг себя правильное, на его взгляд, развитие событий.
Насчёт церкви. Она по прежнему сильна, и пофиг....
Сильна, но не по-прежнему.
НЕ так давно у многих народов существовало "право первой брачной ночи " - тоже не плохое такое "ограничение"
Какая связь? И в чём ограничение "право первой брачной ночи"?
yama написав: у меня остался последний и единственный аргумент - а как узнать что в пробирке именно то что декларируется Какая лаба в Украине это может проверить и расшифровать ту мРНК ? Допустим кофе, мясо или пепси я могу отнести - проверят Где эти студенты в Украине куда нести?
Куда-куда вы можете все то отнести? -- и "на что" они проверят? Чипсы/хлеб/шоколад/воду в бутлях, кстати, давно на ротовирусы проверять носили? -- а там каждую новую партию носить нужно по-хорошему
ваш вопрос уходит от темы. полный оффтоп . Я не употребляю выше перечисленные продукты от слова совсем. Так что повторю вопрос - .....
Да нет, лучше я повторю вопрос _hunter, несколько изменив. Хорошо, Вы не употребляете "Чипсы/хлеб/шоколад/воду в бутлях".
кофе, мясо или пепси, кстати, давно на ротавирусы проверять носили? -- а там каждую новую партию носить нужно по-хорошему
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19 и готовиться к новой. Появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является "несомненным с точки зрения биологии", заявил он на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме. Текст выступления распространила в пятницу штаб-квартира ВОЗ.
"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей", - отметил глава ВОЗ. "Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", - подчеркнул он.
По словам Гебрейесуса, "угрозы высокого уровня" требуют "политического участия на высоком уровне" для борьбы с ними. В этой связи он призвал Группу двадцати поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.
yama написав:Где эти ВУЗы в Украине куда нести? куда нести то флакончик и как его взять студенту этого ВУЗа? если есть тут такие студенты прошу отозваться будем что-то думать решать
Думаю это чисто риторический вопрос и ответ Вам совершенно не нужен, но все же отвечу. РНК никто не секвенирует, во всяком случае в Украине. Делают обратную транскрипцию в ДНК и ее уже секвенируют. Для полноценного сиквенса в отличии от определения снипов ПЦРом тоже нужен довольно дорогой секвенатор, не знаю даже у кого он есть в Украине и не каждый студент может запросто к нему добраться. Возможно в институте микробиологии есть, так что ищите контакты Жолобак и обращайтесь. И поспешите, а то она в последнем видео что-то уже не упоминала про вакцину-убийцу, это явно не к добру