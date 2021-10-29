Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4118411941204121 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 109 Мені вже зробили щеплення 57% 62 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 9 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 20 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 9 Всього голосів : 109 Додано: Суб 30 жов, 2021 13:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.



И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы. Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы.

Ефективні міри є, їх використовували інші країни. Тільки для цього треба думати наперед, швидше крутитись і рішучіше махати нагайкою, в разі потреби. Але для цього треба не зважати на рейтинги, як правильно пише колега Hotab, а не видаляти власні пости про користь вакцинації, на вимогу своїх виборців антиваксів. Ефективні міри є, їх використовували інші країни. Тільки для цього треба думати наперед, швидше крутитись і рішучіше махати нагайкою, в разі потреби. Але для цього треба не зважати на рейтинги, як правильно пише колега, а не видаляти власні пости про користь вакцинації, на вимогу своїх виборців антиваксів. lapay Повідомлень: 12258 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1181 раз. Подякували: 1389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 13:15

Седлениекс (социоантрополог и ассоциированный профессор Рижского университета им. П. Страдиня) считает, что кризис продемонстрировал, во что могут вылиться низкие рейтинги доверия правительству, парламенту и партиям.



"Это не просто социологические курьезы. Когда нормальная жизнь общества под угрозой, и для решения проблем нужны централизованные действия, низкий уровень доверия институтам власти становится вопросом государственной безопасности. Раньше мы на это не обращали внимание, и я не уверен, что обращаем сейчас", - заявляет Седлениекс.

https://www.dw.com/ru/covid-19-v-latvii-kak-strana-doshla-do-zhestkogo-lokdauna/a-59656173

Это о Латвии, но то же можно сказать о нас. Ещё про владу.Это о Латвии, но то же можно сказать о нас. ЛАД 2 Повідомлень: 20243 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4537 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 13:23 Согласно данным, публикуемым Институтом имени Роберта Коха (RKI) в пятницу, 29 октября, с начала февраля до конца прошедшей недели в ФРГ зарегистрированы 117 763 возможных случая инфицирования коронавирусом полностью вакцинированных людей. Из них 1076 пациентов скончались от COVID-19 и последствий этого заболевания, 782 умерших были старше 80 лет. Всего за тот же период RKI зафиксировал более 2,2 млн новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом доля полностью вакцинированных от числа всех инфицированных составила около 5 процентов.



В Германии от коронавируса полностью привиты 66,6 процента населения Свыше 69 процентов жителей ФРГ получили как минимум одну дозу вакцины.

.......

Показатель распространения, который указывает на количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей за последние семь дней, постоянно растет в течение более полутора недель. Психологический порог в 100 случаев был превышен 24 октября.



Именно этот индикатор долгое время считался решающим при выборе ограничительных мер в борьбе с пандемией на федеральном и земельном уровнях. Сегодня, в связи с прогрессом в вакцинации, определяющими становятся другие показатели, в частности загруженность больниц пациентами с COVID-19.



По данным RKI на четверг, 28 октября, он составил 3,31 на 100 000 жителей за последние семь дней. Днем ранее этот показатель был 3,07. В Германии не задан общенациональный порог, после которого ситуация считается критической. Это связано с региональными различиями. Пиковое значение показателя загруженности клиник - около 15,5 - было зафиксировано в рождественский период 2020 года.

https://www.dw.com/ru/sredi-zarazivshihsja-koronavirusom-v-frg-privity-5-procentov/a-59664194 ЛАД 2 Повідомлень: 20243 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4537 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 жов, 2021 13:24 lapay написав: ЛАД написав: Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.



И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы. Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы.

Ефективні міри є, їх використовували інші країни. ........ Ефективні міри є, їх використовували інші країни. ........

Какие? Какие? ЛАД 2 Повідомлень: 20243 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4908 раз. Подякували: 4537 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4118411941204121 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: justit pilker і 9 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 781 , 782 , 783

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7823 11616760

ЛОБ П'ят 29 жов, 2021 19:43