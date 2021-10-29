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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4118411941204121

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 109
Мені вже зробили щеплення
57%
62
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.

И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы.

Ефективні міри є, їх використовували інші країни. Тільки для цього треба думати наперед, швидше крутитись і рішучіше махати нагайкою, в разі потреби. Але для цього треба не зважати на рейтинги, як правильно пише колега Hotab, а не видаляти власні пости про користь вакцинації, на вимогу своїх виборців антиваксів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:15

Ещё про владу.
Седлениекс (социоантрополог и ассоциированный профессор Рижского университета им. П. Страдиня) считает, что кризис продемонстрировал, во что могут вылиться низкие рейтинги доверия правительству, парламенту и партиям.

"Это не просто социологические курьезы. Когда нормальная жизнь общества под угрозой, и для решения проблем нужны централизованные действия, низкий уровень доверия институтам власти становится вопросом государственной безопасности. Раньше мы на это не обращали внимание, и я не уверен, что обращаем сейчас", - заявляет Седлениекс.

https://www.dw.com/ru/covid-19-v-latvii-kak-strana-doshla-do-zhestkogo-lokdauna/a-59656173
Это о Латвии, но то же можно сказать о нас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:23

Согласно данным, публикуемым Институтом имени Роберта Коха (RKI) в пятницу, 29 октября, с начала февраля до конца прошедшей недели в ФРГ зарегистрированы 117 763 возможных случая инфицирования коронавирусом полностью вакцинированных людей. Из них 1076 пациентов скончались от COVID-19 и последствий этого заболевания, 782 умерших были старше 80 лет. Всего за тот же период RKI зафиксировал более 2,2 млн новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом доля полностью вакцинированных от числа всех инфицированных составила около 5 процентов.

В Германии от коронавируса полностью привиты 66,6 процента населения Свыше 69 процентов жителей ФРГ получили как минимум одну дозу вакцины.
.......
Показатель распространения, который указывает на количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей за последние семь дней, постоянно растет в течение более полутора недель. Психологический порог в 100 случаев был превышен 24 октября.

Именно этот индикатор долгое время считался решающим при выборе ограничительных мер в борьбе с пандемией на федеральном и земельном уровнях. Сегодня, в связи с прогрессом в вакцинации, определяющими становятся другие показатели, в частности загруженность больниц пациентами с COVID-19.

По данным RKI на четверг, 28 октября, он составил 3,31 на 100 000 жителей за последние семь дней. Днем ранее этот показатель был 3,07. В Германии не задан общенациональный порог, после которого ситуация считается критической. Это связано с региональными различиями. Пиковое значение показателя загруженности клиник - около 15,5 - было зафиксировано в рождественский период 2020 года.

https://www.dw.com/ru/sredi-zarazivshihsja-koronavirusom-v-frg-privity-5-procentov/a-59664194
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:24

  lapay написав:
  ЛАД написав:Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.

И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы.

Ефективні міри є, їх використовували інші країни. ........

Какие?
ЛАД
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