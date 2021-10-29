ЛАД написав:Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.
И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы.
Ефективні міри є, їх використовували інші країни. Тільки для цього треба думати наперед, швидше крутитись і рішучіше махати нагайкою, в разі потреби. Але для цього треба не зважати на рейтинги, як правильно пише колега Hotab, а не видаляти власні пости про користь вакцинації, на вимогу своїх виборців антиваксів.
Седлениекс (социоантрополог и ассоциированный профессор Рижского университета им. П. Страдиня) считает, что кризис продемонстрировал, во что могут вылиться низкие рейтинги доверия правительству, парламенту и партиям.
"Это не просто социологические курьезы. Когда нормальная жизнь общества под угрозой, и для решения проблем нужны централизованные действия, низкий уровень доверия институтам власти становится вопросом государственной безопасности. Раньше мы на это не обращали внимание, и я не уверен, что обращаем сейчас", - заявляет Седлениекс.
Согласно данным, публикуемым Институтом имени Роберта Коха (RKI) в пятницу, 29 октября, с начала февраля до конца прошедшей недели в ФРГ зарегистрированы 117 763 возможных случая инфицирования коронавирусом полностью вакцинированных людей. Из них 1076 пациентов скончались от COVID-19 и последствий этого заболевания, 782 умерших были старше 80 лет. Всего за тот же период RKI зафиксировал более 2,2 млн новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом доля полностью вакцинированных от числа всех инфицированных составила около 5 процентов.
В Германии от коронавируса полностью привиты 66,6 процента населения Свыше 69 процентов жителей ФРГ получили как минимум одну дозу вакцины. ....... Показатель распространения, который указывает на количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей за последние семь дней, постоянно растет в течение более полутора недель. Психологический порог в 100 случаев был превышен 24 октября.
Именно этот индикатор долгое время считался решающим при выборе ограничительных мер в борьбе с пандемией на федеральном и земельном уровнях. Сегодня, в связи с прогрессом в вакцинации, определяющими становятся другие показатели, в частности загруженность больниц пациентами с COVID-19.
По данным RKI на четверг, 28 октября, он составил 3,31 на 100 000 жителей за последние семь дней. Днем ранее этот показатель был 3,07. В Германии не задан общенациональный порог, после которого ситуация считается критической. Это связано с региональными различиями. Пиковое значение показателя загруженности клиник - около 15,5 - было зафиксировано в рождественский период 2020 года.
ЛАД написав:Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.
И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы.
Ефективні міри є, їх використовували інші країни. ........
ЛАД написав:Не берусь судить о "затягуванні з переговорами на постачання вакцин", не уверен, что в этом виновата влада, но даже когда вакцины появились, вакцинировались мало. В результате стоит вопрос о просрочке части полученных вакцин.
И, честно говоря, не вижу эффективных мер, которыми Влада могла бы ускорить вакцинацию летом. Ввести запреты красной зоны при низкой заболеваемости невозможно. А просто реклама серьёзного эффекта, по-моему, не дала бы.
Ефективні міри є, їх використовували інші країни. ........
Какие?
Не допуск, на робочі місця, без вакцинації чи теста. Спочатку для вчителів, потім для сфери послуг і всіх інших. Ще влітку можна було попередити, що вчителі, з першого вересня, а потім і всі інші, зазнають суттєвих обмежень, без щеплення. Не кажучи вже про обмеження червоної зони. Людей тоді не попереджали, на що зараз, антивакси, справедливо нарікають.
- Но люди в постсоветских странах не доверяют даже тем вакцинам, которыми прививают на Западе.
- Самый простой способ вернуть доверие - заставить людей считать свои деньги. Я переведу на понятный язык. Вы не привиты? В случае заболевания вы будете оплачивать лечение из своего кармана. У вас есть страховая компания, которая говорит: страховой полис стоит 100 евро в месяц, если вы привиты. А если нет, тогда он стоит 300 евро в месяц.
- Минздрав Украины разрешил вакцинацию детей от ковида препаратом BioNTech/Pfizer. Как вы считаете, стоит ли прививать детей?
- Да, однозначно. В первую очередь потому, что дети "убивают" взрослых. Дети могут болеть в легкой форме. А при легкой форме заболевания могут быть проблемы с уровнем образования антител. И именно такие люди, с малым уровнем антител, являются объектами, где происходит мутация вируса. .......... - А как вы относитесь к возможности сделать вакцинацию обязательной?
- Я думаю, это неправильно. Хотя бы потому, что должны быть базовые представления о правах человека. Но мы должны сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно, дорого и опасно. Сертификат о вакцинации - это пропуск, билет в нормальную жизнь. Не купил билет - плати намного больше.
- Как лечиться от ковида, если болезнь протекает в легкой или средней форме?
- Пока пульсоксиметр показывает больше 93, у вас легкая форма или начало болезни - стандартные действия: инимум еды, максимум питья, чистый прохладный воздух. Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура - принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос - промойте его солевым раствором. И все. Но как только сатурация ниже 93, то нужен врач, который будет решать, что дальше: кислород, гормоны - это уже другой вопрос.
Самая большая ошибка, которую можно сделать, это в начале болезни, когда пульсоксиметр показывает норму, принять дексаметазон или антибиотики. Это то, что убивает вас максимально. Это уменьшает до минимума ваши шансы выжить. Амбулаторная помощь при коронавирусе ничем не отличается от лечения гриппа или насморка. Беспокоиться надо начинать только тогда, когда отреагировал пульсоксиметр. Или если у вас есть куча других сопутствующих болезней.
- Ваши советы по профилактике коронавируса?
- Всего два слова - вакцинация и вентиляция. Вакцинация людей и вентиляция помещений, максимальный воздухообмен везде.
- Когда, на ваш взгляд, можно ожидать спада этой волны эпидемии?
- Будет легче в конце января. А в целом ситуация станет более или менее стабильной в конце 2022 года. Для тех, кто доживет.
lapay написав:........ Ефективні міри є, їх використовували інші країни. ........
Какие?
Не допуск, на робочі місця, без вакцинації чи теста. Спочатку для вчителів, потім для сфери послуг і всіх інших. Ще влітку можна було попередити, що вчителі, з першого вересня, а потім і всі інші, зазнають суттєвих обмежень, без щеплення. Не кажучи вже про обмеження червоної зони. Людей тоді не попереджали, на що зараз, антивакси, справедливо нарікають.
Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе. На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.