«Слуга народа» Радуцкий чуть было не сорвал завтрашние выборы мэра Харькова, а также довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях.



Он заявил во время эфира на телеканале "Украина 24", что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус.



Это означало бы, что на выборы не пришли бы не только избиратели, но и члены избиркомов (там тоже далеко не все привитые).



После поднятого шума ЦИК опроверг заявление Радуцкого, заявив, что ковид-сертификаты никто требовать не будет. А на избирательных участках нужно лишь носить маску.



Потом и Радуцкий решил взять свои слова обратно, сказав, что не то имел в виду и подтвердил, что на участки можно приходить и без сертификатов.