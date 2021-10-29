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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 41204121412241234124>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 110
Мені вже зробили щеплення
57%
63
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
9
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
20
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:42

del
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 30 жов, 2021 14:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:44

  justit написав:
  ЛАД написав:
Мнения учёных очень легко искажаются

:?:



Недавно гоняли высказывание французского иммунолога, мол "все кто укололся в течение 5 лет умрут.
На полном серьёзе 🤣

Не видел.
Тут несколько вариантов.
1. Фейк. Но это не искажение мнения, а просто ложь.
2. Иммунолог либо дурак, либо очень хорошо заплатили. Но тогда это не учёный. Как максимум, абсолютно не авторитетный учёный. Как недавно прочитал (по-моему, о Жолобак) - "серая мышка".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 жов, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

во всем виноват не свидомый житель государства . Вот такой он не сознательный - не хочет нести все финансовые издержки , не хочет колоться добровольно - без гарантий его лечения . Где находиться государство в этой чудо схеме ? Ах-да , оно стает с кнутом и бьет этого свидомого кнутом по спине - Как я вас люблю и забочусь про вас !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе.
На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.

Антиваксів тільки половина населення. Інші країни змогли, без примусу, вакцинувати 50+% населення, а вже залишок з антиваксів нагайкою. В нас аналогічно, добровільно вакцинувалось би 40+%, ящо було б достатньо вакцин, ще влітку, а залишок, згоден, тільки нагайку і розуміють.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:54

  lapay написав:
  ЛАД написав:Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе.
На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.

Антиваксів тільки половина населення. Інші країни змогли, без примусу, вакцинувати 50+% населення, а вже залишок з антиваксів нагайкою. В нас аналогічно, добровільно вакцинувалось би 40+%, ящо було б достатньо вакцин, ще влітку, а залишок, згоден, тільки нагайку і розуміють.

Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн.
В Латвии и на сегодня полностью 53,79% привитых и 61, 46% всего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн.

Поки був тільки Короновак і Ковішилд, то і черг не було. Люди чекали вакцин для подорожей, тобто, це теж була своєрідна нагайка - можливість подорожей, як і трохи більший захист мРНК-вакцинами. Коли з'явились ці вакцини, тоді, фактично, і почалась масова вакцинація з чергами.
Яби вони раніше з'явились, то однозначно було б більше вакцинованих влітку.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:03

Всё-таки выборы важнее, чем "вакцинация":
«Слуга народа» Радуцкий чуть было не сорвал завтрашние выборы мэра Харькова, а также довыборы в Раду в Херсонской и Черкасской областях.

Он заявил во время эфира на телеканале "Украина 24", что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус.

Это означало бы, что на выборы не пришли бы не только избиратели, но и члены избиркомов (там тоже далеко не все привитые).

После поднятого шума ЦИК опроверг заявление Радуцкого, заявив, что ковид-сертификаты никто требовать не будет. А на избирательных участках нужно лишь носить маску.

Потом и Радуцкий решил взять свои слова обратно, сказав, что не то имел в виду и подтвердил, что на участки можно приходить и без сертификатов.


Опять "перегнули палку" с нагнетанием :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 30 жов, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:03

  Igneus написав:2) Одновременно "уверенному пользователю Интернета" и ему "плюсанувшим" нужно было знать, а в случае незнания - проконсультироваться в ближайшей юридической консультации после оплаты гонораров, о системах "Электронный суд", видеоконференция, «EasyCon», которые позволяют участникам судебных процессов, не выходя из дома, квартиры, рабочего кабинета, принимать в них участие: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100545003

Шо ж Вы такой бестолковый практик и не оглашаете окончательное на сегодня решение по данному делу...
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100545004
Востаннє редагувалось stm в Суб 30 жов, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:04

  lapay написав: Тільки для цього треба думати наперед, швидше крутитись і рішучіше махати нагайкою, в разі потреби.

нагайкой псевдоученых. нефиг им балаболить.

https://www.youtube.com/watch?v=CUaDSQki0Qw

https://www.securingamerica.tv/with-lt- ... ittlejohn/
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:06

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Учителей предупреждали, если правильно помню. Результаты так себе.
На всех подействовало, когда реально запретили. Хороший пример -долярчик и будивельник. Но сделать это летом не удалось бы - не было оснований.

Антиваксів тільки половина населення. Інші країни змогли, без примусу, вакцинувати 50+% населення, а вже залишок з антиваксів нагайкою. В нас аналогічно, добровільно вакцинувалось би 40+%, ящо було б достатньо вакцин, ще влітку, а залишок, згоден, тільки нагайку і розуміють.

Летом было достаточно вакцин. Но почему-то не шли. На 1 сентября с одной дозой было, вроде, всего 5,4 млн.
В Латвии и на сегодня полностью 53,79% привитых и 61, 46% всего.


Летом не было достаточно вакцин
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